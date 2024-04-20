Любителя гонять по встречке жестко наказали (видео)

Лишенного водительских прав красноярца повторно поймали на серьезном нарушении

В Красноярском крае на 921-м км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» полиция уличила водителя Toyota Hilux в выезде на полосу встречного движения. Маневр действительно вышел весьма опасным – многие автомобилисты попадали в ситуацию, когда по встречной, пересекши сплошную и стремительно приближаясь, летит внедорожник…

«Автоинспекторы остановили нарушителя. Им оказался 42-летний житель Уярского района. В ходе проверки документов выяснилось, что в январе текущего года он уже был лишен водительского удостоверения сроком на 1 год за повторный выезд на встречку, что предусмотрено частью 5 статьи 12.15 КоАП РФ», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Суд назначил мужчине 12 суток ареста за управление машиной без прав. Кроме того, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.2 УК РФ. За нарушение при отсутствии прав водителю грозит какое-либо сочетание из списка: штраф 200-300 тысяч рублей, лишение права занимать определенные должности на срок до 3 лет, принудительные работы до 2 лет, лишение свободы до 2 лет…

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Источник: МВД Медиа