В РФ на мощностях бывшего завода бренда из ФРГ возобновят выпуск китайских машин

Губернатор Подмосковья Воробьев: бывший завод Mercedes возобновит работу в мае

Бывший завод Mercedes в индустриальном парке «Есипово» в Подмосковье начнет выпуск китайских автомобилей в мае текущего года. Об этом заявил телеканалу «Россия 24» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Mercedes с мая начинает работать, сойдут новые автомобили китайского производства. По качеству, мы убедились, ничем они не уступают», – подчеркнул глава региона.

Запуск производства на заводе состоялся весной 2019 года, производственные мощности предприятия были рассчитаны на 25-30 тысяч автомобилей в год по полному циклу. Первым с конвейера завода сошел седан Mercedes-Benz Е-класса. В планах предприятия был выпуск внедорожников GLE, GLC и GLS. По информации председателя правления Daimler AG Дитера Цетше, озвученной в апреле 2019 года, инвестиции в завод составили 19 млрд рублей.

Напомним, компания Mercedes-Benz Group AG в начале марта 2022 года приостановила экспорт и производство автомобилей в РФ до особого распоряжения. В октябре 2022 года российское представительство концерна объявило об уходе Mercedes-Benz из России и продаже доли российским дочерним компаниям, включая автозавод в Подмосковье, дилерскому холдингу «Автодом».

В активе «Автодома» такие бренды, как: Aito, Audi, Aurus, BMW, BMW Motorrad, BRP, Ducati, Exeed, GAC, Hongqi, Jaecoo, Jaguar, KTM, Lamborghini, Land Rover, LiXiang, Mercedes-Benz, Mini, Omoda, Porsche, Volvo, Zeekr.

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Источник: interfax.ru