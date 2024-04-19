Кузов без ржавчины, надежный движок, АКП, престижная марка – седан за 800 т.р.

Эксперт «За рулем» рассказал, как правильно выбрать Toyota Avensis с пробегом

Чтобы прямо сейчас найти надежный и хороший автомобиль для всей семьи, имея в кармане менее миллиона рублей, нужно искать исключительно среди авто с пробегом, причем и там вас ждет кропотливый процесс выбора. Вам нужна будет не сама модель, а ее конкретная модификация. Четкую навигацию в этом поиске предлагает новая статья эксперта «За рулем» Александра Виноградова.

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Эксперт рассматривает четыре разных модели и рассказывает, какая именно версия будет служить верой и правдой еще многие десятки тысяч километров. Чтобы вы понимали, о чем речь, приведем его рассказ о седане Toyota Avensis.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Самым возрастным в нашей подборке стала Toyota Avensis T250. За 800 тысяч можно купить экземпляр 2008 года выпуска. Эта модель не только вместительна, но и обладает солидным запасом прочности. Правда. без нюансов не обошлось. Версий с двигателем 1.8 лучше избегать. И выбор стоит остановить на атмосфернике 2AZ-FSE (2,4 литра, 163 л.с.).

Слабых мест у этого мотора действительно нет, и даже масляный жор может появиться только после 220-250 тысяч км. С этим двигателем устанавливался пятиступенчатый автомат (остальные двигатели комплектовались 4-диапазонные). А вот механическую коробку лучше обходить стороной. Уже после 150 тысяч км появляются затруднения с включением нечетных передач. Замена сцепления решает проблему, но временно.

Раньше 200 тысяч км серьезных вмешательств в ходовую часть не потребуется. При таком пробеге могут потребовать замены передние ступичные подшипники и амортизаторы. Втулки стабилизаторов служат примерно 100 тысяч км.

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Какие еще модели (и главное – модификации!) иномарок с пробегом без особых сомнений и последующих больших проблем вписываются в бюджет около 800 тысяч рублей, рассказывает новая статья «За рулем»!