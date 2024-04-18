Внедрение этой системы избавит автовладельцев от поддельных запчастей на рынке РФ

Эксперты объяснили, как избавить авторынок России от контрафактных запчастей

Российский рынок запчастей к 2024 году в целом справился с дефицитом, но возникла проблема с поддельными комплектующими, и без внедрения контролирующих органов системы «Честный знак» на группы запчастей проблема контрафакта не решится. Такое мнение выразили опрошенные «Коммерсантом» эксперты автоотрасли.

Согласно данным «Автостата», 76% на рынке занимают детали для иномарок и 23% приходится на запчасти для автомобилей традиционных российских марок. Шины занимают почти 11% от общей емкости рынка запчастей, на втором месте детали подвески (более 10% доли рынка), на третьем – масла и эксплуатационные жидкости (8,4%). В топ-10 также входят запчасти тормозной системы (6,1%), фильтры (4,7%), детали рулевого управления (4,4%), электрооборудования (4,1%), трансмиссии (3,9%), кузовные детали (2,9%) и аккумуляторы (2,7%).

После ухода мировых брендов из России участники рынка адаптировались к новой реальности и наладили новые каналы поставок, отмечают эксперты.

«В целом, дефицита автозапчастей в России нет. Автовладельцы найдут 90% необходимых запчастей для ремонта и обслуживания без особых проблем», – заверяет директор сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

Что касается цен на запчасти, то они стабилизировались, считает директор по маркетингу и рекламе компании «Мир-Дистрибьютор» Дарья Сапунова.

«Если не случится политических или экономических потрясений, в текущем году они останутся на таком же уровне, их рост ожидается не более чем на 10%», – уточняет эксперт.

Рассуждая о сроках поставки запчастей, эксперты отмечают, что в 2024 году на доставку ходовых запчастей для распространенных моделей уходит один-два дня. А редкие детали придется подождать, чем уникальнее и дороже автомобиль, тем сложнее с запчастями, констатирует член правления «Союза автосервисов» Илья Плисов.

Сложности могут возникнуть у покупателей автомобилей, ввозимых штучно по схеме параимпорта. Из-за отсутствия дилерской поддержки у таких автомобилей поиск уникальных деталей (особенно кузова и сложной электроники) сложно найти, а завозить через представительство их никто не будет, подчеркивает технический специалист российской компании Zaufer Autoparts Андрей Коромыслов. Кроме того, на рынке стал появляться контрафакт, причем эта тенденция усилилась, отмечают эксперты автоотрасли.

«Огромная доля подделок встречается среди ходовых запчастей: фильтры, катушки зажигания и свечи на марки Toyota, Kia, Hyundai стабильно пользуются популярностью у производителей контрафакта. В последнее время стали подделывать даже запчасти для двигателей и коробок передач», – перечисляет гендиректор управляющей компании «К-Групп» Михаил Мартынов.

Чтобы не попасть на поддельные запчасти, заказы нужно оформлять только у дилера или у проверенной мастерской, а перед покупкой проверять сертификаты качества и срок гарантии. По мнению экспертов, на системном уровне проблема контрафакта начнет решаться только после внедрения контролирующими органами системы «Честный знак» на группы автозапчастей. Гендиректор управляющей компании «К-Групп» Михаил Мартынов отмечает, что уже есть предпосылки для внедрения маркировки на моторного масла.

«Мы считаем, что после обкатки на маслах импортеров и производителей обяжут маркировать и другую продукцию», – подчеркивает эксперт.

Мартынов убежден, что рынок станет прозрачным не одномоментно, но количество контрафакта будет снижаться, а потребителю достаточно будет отсканировать маркировку на упаковке, чтобы получить всю информацию о происхождении запчасти.

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Источник: kommersant.ru