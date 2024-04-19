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Глава КНДР приехал на церемонию окончания строительства домов на лимузине Aurus

Ким Чен Ын снова появился на публике на подаренном Путиным лимузине Aurus Senat

Средства массовой информации Северной Кореи обратили внимание, что лидер КНДР Ким Чен Ын стал часто появляться на публичных мероприятиях на лимузине Aurus Senat, который ему подарил президент РФ Владимир Путин.

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Очередное появление северокорейского лидера на автомобиле российского производства состоялось 16 апреля. Ким Чен Ын приехал на торжественную церемонию завершения строительства 10 тыс. квартир в Пхеньяне в районе Хвасон.

Решение о строительстве жилого комплекса с 50 тыс. квартир власти КНДР приняли в 2021 году. В настоящее время возведено уже 30 тыс. Во время церемонии лидер нации перерезал красную ленточку, ознаменовав завершение строительства очередного этапа проекта.

Напомним, президент РФ Владимир Путин продемонстрировал отечественную разработку – автомобиль Aurus Ким Чен Ыну в ходе его официального визита в Россию в сентябре 2023 года. Тогда лидер КНДР в составе большой делегации посетил космодром «Восточный». Aurus был вручен Путиным в феврале 2024 года в качестве подарка.

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Источник: koreajoongangdaily.joins.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:AP/ТАСС
Количество просмотров 2
19.04.2024
Фото:AP/ТАСС
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