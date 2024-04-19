Новую машину можно купить на 500 тысяч дешевле: дилеры продолжают снижать цены

В России дилеры делают скидки до 500 тысяч рублей на автомобили 2024 года

Вслед за щедрой весенней распродажей сезон скидок на рынке новых авто 2024 г. в. продолжился. Например, кроссовер Omoda С5 2024 года стоит на 500 000 дешевле машин 2023 г. в.: базовая цена снизилась с 2,678 до 2,178 млн рублей, дополнительную выгоду в размере 180 тысяч рублей можно получить, сдав старый автомобиль по трейд-ин. Omoda S5 в базовой комплектации подешевел с 2,25 до 2,02 млн, но зато скидка по трейд-ин составляет 330 тысяч рублей.

В зависимости от модели скидка на машины бренда Chery варьируется в пределах 130-460 тысяч рублей. Максимальную выгоду можно получить при покупке Arrizo 8.

На полмиллиона упали цены на электрокары Ora — дочернего бренда Great Wall, цены на них стартуют от 3,5 млн рублей.

Накануне стало известно о появлении новой комплектации у Livan X3 Pro, в результате чего его начальная цена снизилась до 1,559 млн рублей. Новый Geely Coolray за счет прямой скидки подешевел в базе: вместо 2,601 он стоит 2,476 млн рублей.

Автопроизводитель Voyah рекордно порезал цены: год назад гибридный кроссовер Free EVR продавался по цене от 7,29 млн, а сейчас – от 5,5 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезут новые Audi, BMW и Geely, названы модели и цены.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: 74.ru