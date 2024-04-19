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7 мест, 156 л.с.: появился новый недорогой семейный кроссовер

В Европе состоялся запуск нового Citroen C3 Aircross

Автопроизводитель Citroen представил новую версию компактного кроссовера C3 Aircross, она доступна с разными видами трансмиссий. Длина новинки составляет 4,39 метра, колесная база была увеличена. В результате у авто стало больше места для ног сзади, модель вмещает до 7 сидений, так что отлично подойдет для большой семьи.

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Новая версия C3 Aircross использует ту же платформу «умного автомобиля», что и предыдущий новый компактный автомобиль C3, который может предоставить несколько вариантов трансмиссии. Кроме топливной, также будут доступны гибридная и электрическая версии.

Citroen C3 Aircross
Citroen C3 Aircross

177 сил, 7 мест и цена ниже рынка – новый кроссовер российской сборки

Автопроизводитель Citroen сообщил, что новую версию C3 Aircross можно будет заказать уже этим летом, ориентируясь на рынок компактных SUV по конкурентоспособной цене. Подробные технологические характеристики и цены автомобиля раскроют ближе к началу продаж.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезут новые Audi, BMW и Geely, названы модели и цены.

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Источник: Stellantis

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Citroen
Количество просмотров 1
19.04.2024
Фото:Citroen
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