Новая эра дизайна: немецкий бренд представит созданный для рынка Китая концепт

Volkswagen представит на Auto China абсолютно новый концепт будущего автомобиля

Немецкий автоконцерн Volkswagen анонсировал абсолютно новые тенденции в дизайне автомобилей. Они призваны до неузнаваемости изменить внешний вид будущих моделей. Новационную дизайнерскую концепцию представят в ходе автомобильной выставки Auto China в Пекине.

Речь идет о совершенно новом концепте, который, судя по опубликованным изображениям Volkswagen, с большой долей вероятности представляет собой электрическую версию универсала. Он отличается ниспадающей линией крыши, не исключено, что это намек на электрического преемника Arteon Shooting Brake. В компании подчеркнули, что эта модель была разработана специально для рынка Китая.

В рамках новой стратегии дизайна под названием «Design a new era» (дизайн новой эры – англ.) Volkswagen сконцентрировался на строгих прямых линиях, а не округлых формах, характерных для электрокаров ID. Такое визуальное изменение продиктовано созданием более функциональных автомобилей.

Напомним, в начале прошлого года у Volkswagen появился новый главный дизайнер Андреас Миндт, и он уже заявил о себе разработкой концепта ID.2All. Эта модель олицетворяет новый подход с более строгими и прямыми линиями и уходом от дизайна моделей в линейке ID.

Volkswagen ускоряет темпы трансформации и меняет концепцию продукции в Китае по пути цифрового будущего в новую эпоху. Дебют эксклюзивного концепт-кара состоится 24 апреля в Пекине, а после этого новинку представят на Пекинском международном автосалоне 2024 года.

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Источник: speedme.ru