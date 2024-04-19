#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тела погибших зажало в смятой легковушке: страшное ДТП под Саратовом
19 апреля
Тела погибших зажало в смятой легковушке: страшное ДТП под Саратовом
В Саратовской области 4 человека погибли в ДТП...
Soueast DX7
19 апреля
В России появится еще один китайский бренд — продажи стартуют летом
На авторынке России летом начнутся продажи...
Lixiang L6
19 апреля
Конкурент Geely Monjaro и Jaecoo J8: новый премиальный «китаец» появился в РФ
В РФ состоялся запуск продаж нового кроссовера...

Новая эра дизайна: немецкий бренд представит созданный для рынка Китая концепт

Volkswagen представит на Auto China абсолютно новый концепт будущего автомобиля

Немецкий автоконцерн Volkswagen анонсировал абсолютно новые тенденции в дизайне автомобилей. Они призваны до неузнаваемости изменить внешний вид будущих моделей. Новационную дизайнерскую концепцию представят в ходе автомобильной выставки Auto China в Пекине.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Речь идет о совершенно новом концепте, который, судя по опубликованным изображениям Volkswagen, с большой долей вероятности представляет собой электрическую версию универсала. Он отличается ниспадающей линией крыши, не исключено, что это намек на электрического преемника Arteon Shooting Brake. В компании подчеркнули, что эта модель была разработана специально для рынка Китая.

177 сил, 7 мест и цена ниже рынка – новый кроссовер российской сборки

В рамках новой стратегии дизайна под названием «Design a new era» (дизайн новой эры – англ.) Volkswagen сконцентрировался на строгих прямых линиях, а не округлых формах, характерных для электрокаров ID. Такое визуальное изменение продиктовано созданием более функциональных автомобилей.

Напомним, в начале прошлого года у Volkswagen появился новый главный дизайнер Андреас Миндт, и он уже заявил о себе разработкой концепта ID.2All. Эта модель олицетворяет новый подход с более строгими и прямыми линиями и уходом от дизайна моделей в линейке ID.

Volkswagen ускоряет темпы трансформации и меняет концепцию продукции в Китае по пути цифрового будущего в новую эпоху. Дебют эксклюзивного концепт-кара состоится 24 апреля в Пекине, а после этого новинку представят на Пекинском международном автосалоне 2024 года.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: speedme.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash | newsroom.vw.com.cn
19.04.2024
Фото:Unsplash | newsroom.vw.com.cn
Поделиться:
Оцените материал:
0