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Тела погибших зажало в смятой легковушке: страшное ДТП под Саратовом
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Тела погибших зажало в смятой легковушке: страшное ДТП под Саратовом
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Тела погибших зажало в смятой легковушке: страшное ДТП под Саратовом

В Саратовской области 4 человека погибли в ДТП с фурой и легковушкой

Грузовик и легковая машина столкнулись на трассе в Саратовской области, в ДТП погибли четыре человека, проинформировал начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале.

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Сообщается, что в 9.16 (8.16 мск) в службу «112» поступило сообщение о том, что в Воскресенском районе у поселка Славянка столкнулись КАМАЗ и Ford. В результате аварии погибли две женщины и двое мужчин, находящиеся в иномарке. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших.

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Также Юрин уточнил, что на месте аварии работают спасатели областной службы спасения, медики центра медицины катастроф и скорой помощи, сотрудники ДПС.

По предварительным данным, столкновение автомобиля Ford EcoSport и грузовика произошло на 265-м километре трассы Сызрань – Саратов – Волгоград.

Прокуратура области информирует, что в результате аварии погибли водитель иномарки и его пассажиры. По факту инцидента проводится проверка, ее ход и результаты находятся на контроле прокуратуры.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезут новые Audi, BMW и Geely, названы модели и цены.

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Источники: Telegram-канал начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрия Юрина, Telegram-канал прокуратуры Саратовской области, Telegram-канал пресс-службы управления ГИБДД Саратовской области

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Прокуратура Саратовской области
19.04.2024
Фото:Прокуратура Саратовской области
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