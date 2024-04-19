Тела погибших зажало в смятой легковушке: страшное ДТП под Саратовом

В Саратовской области 4 человека погибли в ДТП с фурой и легковушкой

Грузовик и легковая машина столкнулись на трассе в Саратовской области, в ДТП погибли четыре человека, проинформировал начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале.

Сообщается, что в 9.16 (8.16 мск) в службу «112» поступило сообщение о том, что в Воскресенском районе у поселка Славянка столкнулись КАМАЗ и Ford. В результате аварии погибли две женщины и двое мужчин, находящиеся в иномарке. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших.

Также Юрин уточнил, что на месте аварии работают спасатели областной службы спасения, медики центра медицины катастроф и скорой помощи, сотрудники ДПС.

По предварительным данным, столкновение автомобиля Ford EcoSport и грузовика произошло на 265-м километре трассы Сызрань – Саратов – Волгоград.

Прокуратура области информирует, что в результате аварии погибли водитель иномарки и его пассажиры. По факту инцидента проводится проверка, ее ход и результаты находятся на контроле прокуратуры.

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Источники: Telegram-канал начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрия Юрина, Telegram-канал прокуратуры Саратовской области, Telegram-канал пресс-службы управления ГИБДД Саратовской области