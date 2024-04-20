Хорошо известный в России бренд представил свой первый минивэн
Китайский бренд Exeed, премиальное подразделение Chery, представил свой первый флагманский минивэн E08. Это первый совместный проект дизайнерских команд Exeed из Европы и Шанхая.
E08 воплощает концепцию дизайна Exeed под названием «эстетика ветра», сочетающую восточные и западные мотивы. Передняя часть вдохновлена семейством Cyber Butterfly с решеткой радиатора в виде «лица бабочки с перьями феникса».
Одной из главных особенностей минивэна являются инновационные двери большого размера. Они открываются таким образом, что обеспечивается беспрепятственный доступ на третий ряд сидений. Это значительно облегчает посадку и высадку пассажиров, особенно детей и пожилых людей.
Салон E08 отличается простором и комфортом. Мягкие сиденья обеспечивают отличную поддержку, а многочисленные отсеки и держатели позволяют удобно разместить все необходимое. Панорамная крыша создает ощущение воздушности и добавляет естественного света.
В настоящее время технические характеристики Exeed E08 не разглашаются. Однако известно, что минивэн будет оснащаться как традиционными двигателями внутреннего сгорания, так и гибридными и электрическими силовыми установками.
Официальный дебют Exeed E08 состоится на Пекинском автосалоне в конце месяца.
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Источник: ITHome