Хорошо известный в России бренд представил свой первый минивэн

Элитный минивэн Exeed E08 положил начало концепции дизайна Wind Aesthetics 2.0

Китайский бренд Exeed, премиальное подразделение Chery, представил свой первый флагманский минивэн E08. Это первый совместный проект дизайнерских команд Exeed из Европы и Шанхая.

E08 воплощает концепцию дизайна Exeed под названием «эстетика ветра», сочетающую восточные и западные мотивы. Передняя часть вдохновлена семейством Cyber Butterfly с решеткой радиатора в виде «лица бабочки с перьями феникса».

Exeed E08

Одной из главных особенностей минивэна являются инновационные двери большого размера. Они открываются таким образом, что обеспечивается беспрепятственный доступ на третий ряд сидений. Это значительно облегчает посадку и высадку пассажиров, особенно детей и пожилых людей.

Салон E08 отличается простором и комфортом. Мягкие сиденья обеспечивают отличную поддержку, а многочисленные отсеки и держатели позволяют удобно разместить все необходимое. Панорамная крыша создает ощущение воздушности и добавляет естественного света.

Exeed E08

В настоящее время технические характеристики Exeed E08 не разглашаются. Однако известно, что минивэн будет оснащаться как традиционными двигателями внутреннего сгорания, так и гибридными и электрическими силовыми установками.

Официальный дебют Exeed E08 состоится на Пекинском автосалоне в конце месяца.

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Источник: ITHome