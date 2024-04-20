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Nissan обновил Qashqai в стиле электрических моделей

Компания Nissan представила обновленный кроссовер Qashqai, получивший ряд изменений в дизайне и салоне.

Рестайлинговый Qashqai отличается новой решеткой радиатора V-Motion с более компактными светодиодными фарами, интегрированными в ячейки. Задняя часть получила измененный бампер и переработанные фонари. Для желающих выделиться предлагается стайлинг-пакет N-Design с дополнительным спортивным декором и 20-дюймовыми колесными дисками.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
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Самый доступный кроссовер Chery обновился (и почти не подорожал): что нового?

В интерьере изменения менее заметны. Появилась мультимедийная система на платформе Android с голосовым помощником и встроенным навигатором. В отделке салона используются новые варианты экозамши и серебристые вставки на передней панели. Первостепенное внимание уделено функциям безопасности. Теперь система камер кругового обзора поддерживает трехмерное отображение и отображает ситуацию под передним бампером (функция «прозрачный капот»).

Интерьер Nissan Qashqai
Интерьер Nissan Qashqai

В силовых агрегатах изменений нет. Qashqai по-прежнему предлагается с «мягким» гибридом на базе 1,3-литрового турбомотора (140 л. с. или 158 л. с. с AWD и вариатором) и гибридом e-Power, в котором ДВС выступает в роли генератора для 190-сильного электромотора.

Производство обновленного Nissan Qashqai уже стартовало на заводе в Сандерленде, Великобритания. Цены на новинку пока не объявлены. В США Qashqai заменит модель Kicks второго поколения.

Источник: Российская газета

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Nissan
Количество просмотров 1
20.04.2024
Фото:Nissan
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Отзывы о Nissan Qashqai (26)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Qashqai  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля

Недостатки:

По зиме датчики парктроников работают не как надо

Комментарий:

Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.

+9