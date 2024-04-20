Nissan обновил Qashqai в стиле электрических моделей

Компания Nissan представила обновленный кроссовер Qashqai, получивший ряд изменений в дизайне и салоне.

Рестайлинговый Qashqai отличается новой решеткой радиатора V-Motion с более компактными светодиодными фарами, интегрированными в ячейки. Задняя часть получила измененный бампер и переработанные фонари. Для желающих выделиться предлагается стайлинг-пакет N-Design с дополнительным спортивным декором и 20-дюймовыми колесными дисками.

Nissan Qashqai

В интерьере изменения менее заметны. Появилась мультимедийная система на платформе Android с голосовым помощником и встроенным навигатором. В отделке салона используются новые варианты экозамши и серебристые вставки на передней панели. Первостепенное внимание уделено функциям безопасности. Теперь система камер кругового обзора поддерживает трехмерное отображение и отображает ситуацию под передним бампером (функция «прозрачный капот»).

Интерьер Nissan Qashqai

В силовых агрегатах изменений нет. Qashqai по-прежнему предлагается с «мягким» гибридом на базе 1,3-литрового турбомотора (140 л. с. или 158 л. с. с AWD и вариатором) и гибридом e-Power, в котором ДВС выступает в роли генератора для 190-сильного электромотора.

Производство обновленного Nissan Qashqai уже стартовало на заводе в Сандерленде, Великобритания. Цены на новинку пока не объявлены. В США Qashqai заменит модель Kicks второго поколения.

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Источник: Российская газета