Россияне потратили рекордную сумму на новые автомобили в марте

«Автостат»: в марте россияне потратили на покупку автомобилей 496,2 млрд рублей

Интересно отметить, что треть общей суммы, то есть 161 млрд рублей, была потрачена на дорогие автомобили премиального класса. Несмотря на то, что ценовой диапазон не уточняется, можно предположить, что эти покупатели ориентировались на известные мировые бренды, такие как BMW, Mercedes-Benz, Audi и другие.

Однако, не только премиальные марки автомобилей привлекли внимание россиян в марте 2024 года. Китайские производители также сделали значительный прорыв на российском рынке. Всего за прошлый месяц было продано 84,1 тыс. автомобилей китайских марок на сумму 308,5 млрд рублей. Это является новым рекордом по объему продаж китайских автомобилей в России.

Российский автомобильный рынок продолжает демонстрировать рост и разнообразие предложений, удовлетворяя различные потребности покупателей.

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Источник: No Limits