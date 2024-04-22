Названы лучшие большие кроссоверы с пробегом: модели и цены

Эксперты Whatcar.com назвали лучшие большие кроссоверы на вторичке от 1,4 млн

Британское издание Whatcar.com сформировало рейтинг лучших больших кроссоверов с пробегом. Уточняется, что в перечень вошли модели, которые стоят на местном рынке не дороже 25 000 фунтов стерлингов (около 2,9 млн руб.). Большинство этих машин доступно к покупке и в России.

На первом месте находится семиместный Peugeot 5008 с практичным и просторным салоном. Также машина получила широкую линейку мощных двигателей и богатый набор опций.

В РФ на вторичке продается множество Peugeot 5008 с пробегом. Так, в первом же крупном московском дилерском центре эту машину 2019 г. в. с пробегом 124 тыс. км предлагают за 2,5 млн руб.

На втором месте рейтинга расположился Audi Q5. Эксперты посоветовали обратить особое внимание на немецкие четырехлетки, имеющие высокую надежность. В РФ Audi Q5 2020 г.в. с пробегом до 50 тыс. км стоят в среднем 4,5 млн руб.

Топ-3 замыкает корейский кроссовер Hyundai Santa Fe. Эту машину отличают просторный салон, практичность, отличное качество сборки, высокая надежность и широкий набор опций. В России Hyundai Santa Fe в дизельной версии 2022 г. в. с пробегом 6 тыс. км можно купить за 6,5 млн руб.

Ford Kuga эксперты также сочли отличным вариантом как для повседневных поездок, так и для автопутешествий. Это большой кроссовер с 1,5-литровым мотором. В одном из автосалонов Москвы такую машину 2017 г. в. с пробегом 96 тыс. км продают за 1,4 млн руб.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ по альтернативным схемам вернулся Kia Sportage по цене от 3,15 млн рублей.

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Источник: Autonews.ru