Стильный интерьер, 707 л.с., 300 км/ч: этот мощный «британец» обновился

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Состоялся дебют обновленного Aston Martin DBX707 2025 года

Представлен кроссовер Aston Martin DBX 2025-го модельного года. Изменения затронули интерьер, в котором использована та же компоновка кабины, что и у DB12 и Vantage, при этом новинка полностью отказалась от старого дизайна, заимствованного у Mercedes-Benz.

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Автомобиль получил новый 10,25-дюймовый сенсорный экран, работающий с информационно-развлекательной системой Aston Martin. Стандартная комплектация включает функцию зеркального отображения смартфона.

Aston Martin DBX707
Aston Martin DBX707

Эталонная управляемость и навороты – «китаец» на замену Lexus RX

Четыре кнопки выбора режима вождения над приборной панелью были объединены в подрулевой механизм переключения передач. Приборную панель кроссовера обновили до более крупного 12,3-дюймового экрана.

Aston Martin DBX 2025 не стал отказываться от физических кнопок, чтобы водителям не приходилось менять определенные настройки во время вождения, а также для быстрого доступа к наиболее часто используемым функциям.

В салоне появились новые выдвижные дверные ручки, автомобиль получил улучшенные материалы отделки дверей и приборной панели.

Aston Martin DBX707
Aston Martin DBX707

Кроссовер оснащен 4-литровым двигателем мощностью 707 л. с., который работает в тандеме с девятиступенчатой АКП, привод полный, с возможностью передачи до 100 процентов крутящего момента на заднюю ось. До «сотни» Aston Martin DBX707 разгоняется за 3,1 секунды. Максимальная скорость равна 300 км/ч.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ по альтернативным схемам вернулся Kia Sportage по цене от 3,15 млн рублей.

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Источник: Aston Martin

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Aston Martin
22.04.2024
Фото:Aston Martin
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