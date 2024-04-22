Стильный интерьер, 707 л.с., 300 км/ч: этот мощный «британец» обновился

Состоялся дебют обновленного Aston Martin DBX707 2025 года

Представлен кроссовер Aston Martin DBX 2025-го модельного года. Изменения затронули интерьер, в котором использована та же компоновка кабины, что и у DB12 и Vantage, при этом новинка полностью отказалась от старого дизайна, заимствованного у Mercedes-Benz.

Автомобиль получил новый 10,25-дюймовый сенсорный экран, работающий с информационно-развлекательной системой Aston Martin. Стандартная комплектация включает функцию зеркального отображения смартфона.

Aston Martin DBX707

Четыре кнопки выбора режима вождения над приборной панелью были объединены в подрулевой механизм переключения передач. Приборную панель кроссовера обновили до более крупного 12,3-дюймового экрана.

Aston Martin DBX 2025 не стал отказываться от физических кнопок, чтобы водителям не приходилось менять определенные настройки во время вождения, а также для быстрого доступа к наиболее часто используемым функциям.

В салоне появились новые выдвижные дверные ручки, автомобиль получил улучшенные материалы отделки дверей и приборной панели.

Aston Martin DBX707

Кроссовер оснащен 4-литровым двигателем мощностью 707 л. с., который работает в тандеме с девятиступенчатой АКП, привод полный, с возможностью передачи до 100 процентов крутящего момента на заднюю ось. До «сотни» Aston Martin DBX707 разгоняется за 3,1 секунды. Максимальная скорость равна 300 км/ч.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ по альтернативным схемам вернулся Kia Sportage по цене от 3,15 млн рублей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Aston Martin