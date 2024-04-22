Крепкий кузов, сверхнадежный мотор – японский седан за 400 тысяч рублей

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежный Mitsubishi Lancer 9 с пробегом

Нормальная машина за 400 тысяч рублей – когда-то это было реальностью, но теперь почти невозможно. Однако эксперт «За рулем» Александр Виноградов выбрал четыре модели с пробегом, которые, при должном внимании в момент покупки, прослужат верой и правдой еще довольно долго.

Арки у Лансера корродируют, но если крупных аварий не было, силовая структура практически не страдает

Один из таких – это Mitsubishi Lancer 9. За искомую сумму Лансер девятого поколения будет двадцатилетним (или чуть моложе), однако машины эти столь живучи, что попробовать можно. Самый распространенный движок (1.6, 98 л.с.) спокойно выхаживает 450-500 тысяч км.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Слабых мест у двигателя нет. Разве что маслосъемные колпачки требуют замены раз в 150-200 тысяч км. Среди трансмиссий лучше выбирать автоматическую коробку. У механики примерно на 150-160 тысячах км может износиться подшипник первичного вала.

Столько же ходит и сцепление. А вот ресурс четырехступенчатой автоматической коробки при регулярной смене масла сравним с ресурсом самого автомобиля.

В ходовой части сложности могут возникнуть при замене передних рычагов. Гайка крепления переднего сайлентблока закреплена в подрамнике, и ее проворачивает. Многие сервисмены распиливают подрамник, чтобы до нее добраться. А потом заваривают дырку. После такого ремонта подрамник ржавеет и скоро приходит в негодность. Обязательно проверьте это место на предмет возможного ремонта.

Простенький салон долго сохраняет приличное состояние, что для бюджетных «японцев» редкость

Но есть и другие вполне жизнеспособные варианты за 400 тысяч рублей – изучите весь список!