#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Сколько сейчас стоят автохиты 2022 года: модели и цены
22 апреля
Сколько сейчас стоят автохиты 2022 года: модели и цены
Дилеры назвали цены подержанных Toyota Camry,...
Интерьер Hongqi H9
22 апреля
Доступный на рынке России седан получил обновление — ему добавили мощности
Рестайлинговый Hongqi H9 с тремя турбомоторами...
Интерьер Hyundai Tucson
22 апреля
Еще один популярный «кореец» вернулся в Россию: что с ценой
В России появился новый Hyundai Tucson 2024 по...

Крепкий кузов, сверхнадежный мотор – японский седан за 400 тысяч рублей

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежный Mitsubishi Lancer 9 с пробегом

Нормальная машина за 400 тысяч рублей – когда-то это было реальностью, но теперь почти невозможно. Однако эксперт «За рулем» Александр Виноградов выбрал четыре модели с пробегом, которые, при должном внимании в момент покупки, прослужат верой и правдой еще довольно долго.

Арки у Лансера корродируют, но если крупных аварий не было, силовая структура практически не страдает
Арки у Лансера корродируют, но если крупных аварий не было, силовая структура практически не страдает
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Один из таких – это Mitsubishi Lancer 9. За искомую сумму Лансер девятого поколения будет двадцатилетним (или чуть моложе), однако машины эти столь живучи, что попробовать можно. Самый распространенный движок (1.6, 98 л.с.) спокойно выхаживает 450-500 тысяч км.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Слабых мест у двигателя нет. Разве что маслосъемные колпачки требуют замены раз в 150-200 тысяч км. Среди трансмиссий лучше выбирать автоматическую коробку. У механики примерно на 150-160 тысячах км может износиться подшипник первичного вала.

Столько же ходит и сцепление. А вот ресурс четырехступенчатой автоматической коробки при регулярной смене масла сравним с ресурсом самого автомобиля.

В ходовой части сложности могут возникнуть при замене передних рычагов. Гайка крепления переднего сайлентблока закреплена в подрамнике, и ее проворачивает. Многие сервисмены распиливают подрамник, чтобы до нее добраться. А потом заваривают дырку. После такого ремонта подрамник ржавеет и скоро приходит в негодность. Обязательно проверьте это место на предмет возможного ремонта.

Простенький салон долго сохраняет приличное состояние, что для бюджетных «японцев» редкость
Простенький салон долго сохраняет приличное состояние, что для бюджетных «японцев» редкость

Но есть и другие вполне жизнеспособные варианты за 400 тысяч рублей – изучите весь список!

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Mitsubishi и «За рулем»
22.04.2024
Фото:Mitsubishi и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mitsubishi Lancer (5)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Mitsubishi Lancer  1998
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Очень надежный автомобиль

Недостатки:

Не выпускаю такие новыми

Комментарий:

Купил автомобиль в 2003 году с пробегом около 40 000 км. Двигатель 1,5 л с автоматом. До этого в семье иномарок не было. И тогда я сразу понял насколько отстал наш автопром. Проблем за все время эксплуатации не было, вообще ничего не ломалось, даже ни одной лампочки не перегорело. За 6 лет намотал еще 85 000 км и поменял на авто классом повыше. Жаль сейчас не выпускают такие простые и надежные автомобили.

+7