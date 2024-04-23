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Названа причина, по которой россияне не считают китайские машины надежными

«Ромир»: доверие к китайским авто до сих пор отстает от европейских показателей

По данным «Ромир», доверие к китайским автомобилям до сих пор отстает от уровня доверия к европейским маркам. Несмотря на это, за последний год доля китайских автомобилей на российском рынке значительно увеличилась.

Так, более половины (51%) всех проданных новых автомобилей в 2023 году были китайскими. Это в 2,7 раза больше по сравнению с предыдущим годом и 7,3 раза – с двумя последними годами.

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Исследование на знание автомобильных марок среди российских потребителей показало, что лишь три китайских бренда – Chery, Haval и Geely – приближаются к уровню европейских, корейских и российских массовых марок по показателям знания спонтанного и с подсказкой.

В массовом сознании российских потребителей китайские автомобильные бренды часто воспринимаются единообразно, несмотря на значительные различия в их модельных рядах.

Основная причина, по которой россияне не считают китайские автомобили надежными, вероятно, заключается в отсутствии опыта долгосрочной эксплуатации.

Именно этот факт становится для них главным барьером при покупке китайских автомобилей, признались 39% респондентов.

Более четверти опрошенных (27%) также заявили о неуверенности в долгосрочной работе официальных дилеров китайских марок авто. Еще четверть (26%) сомневаются в качестве изготовления кузова – деталей и лакокрасочного покрытия. Каждый четвертый (25%) участник опроса опасается низкой ликвидности китайских авто на вторичном рынке.

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Аналитики отмечают, что китайским производителям и дилерам автомобилей еще предстоит завоевывать российского потребителя, несмотря на их весомое присутствие на рынке. Для этого необходимо более глубокое понимание целевой аудитории, налаживание эффективной коммуникации и развенчание негативных мифов, которые могут мешать успешной продаже китайских автомобилей в России.

Опрос проводился методом онлайн-интервью в январе-феврале 2024 года. В нем приняли участие 1600 человек.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
23.04.2024
Фото:Depositphotos
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