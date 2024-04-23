Эти корейские авто востребованы в России: эксперты подтвердили
Средняя стоимость нового автомобиля марки Kia в первом квартале 2024 года выросла на 14,3% год к году и достигла 3,36 млн рублей. Такую статистику представили эксперты онлайн-платформы «Авито Авто» в ходе проведенного анализа продаж автомобилей южнокорейского бренда.
Отмечается, что в период с января по март текущего года спрос на новые автомобили Kia снизился на 15,6% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. При этом объем предложения уменьшился на 58,4%, уточняют эксперты.
По доле спроса на новые автомобили Kia в первом квартале 2024 года в топ-5 вошли модели Sportage (доля спроса 29,04%), Seltos (17,57%), K5 (10,31%), Soul (8,94%) и Sorento (7,15%).
На вторичном рынке средняя стоимость автомобилей марки Kia с пробегом в первом квартале 2024 года выросла на 12,5% по сравнению с таким же периодом 2023 года. Спрос на машины Kia с пробегом упал на 24,2%, а объем предложения на автомобильном рынке увеличился на 7,2%.
Что касается популярных моделей Kia с пробегом, то рейтинг возглавила Rio – на ее долю пришлось 32%. Второе место по востребованности у модели Sportage — ее доля на рынке составляет 12,38%, тройку лидеров замыкает Ceed, на долю этой модели пришлось 9,68%. Далее идут модели Optima с долей в 6,85% и Cerato (6,74%).
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Источник: Авито Авто
Отзывы о Kia Sportage (7)
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.