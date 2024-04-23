Эти корейские авто востребованы в России: эксперты подтвердили

Авито Авто: самым популярным новым Kia признан кроссовер Sportage

Средняя стоимость нового автомобиля марки Kia в первом квартале 2024 года выросла на 14,3% год к году и достигла 3,36 млн рублей. Такую статистику представили эксперты онлайн-платформы «Авито Авто» в ходе проведенного анализа продаж автомобилей южнокорейского бренда.

Отмечается, что в период с января по март текущего года спрос на новые автомобили Kia снизился на 15,6% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. При этом объем предложения уменьшился на 58,4%, уточняют эксперты.

Kia Sportage

По доле спроса на новые автомобили Kia в первом квартале 2024 года в топ-5 вошли модели Sportage (доля спроса 29,04%), Seltos (17,57%), K5 (10,31%), Soul (8,94%) и Sorento (7,15%).

На вторичном рынке средняя стоимость автомобилей марки Kia с пробегом в первом квартале 2024 года выросла на 12,5% по сравнению с таким же периодом 2023 года. Спрос на машины Kia с пробегом упал на 24,2%, а объем предложения на автомобильном рынке увеличился на 7,2%.

Интерьер Kia Sportage

Что касается популярных моделей Kia с пробегом, то рейтинг возглавила Rio – на ее долю пришлось 32%. Второе место по востребованности у модели Sportage — ее доля на рынке составляет 12,38%, тройку лидеров замыкает Ceed, на долю этой модели пришлось 9,68%. Далее идут модели Optima с долей в 6,85% и Cerato (6,74%).

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Авито Авто