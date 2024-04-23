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Конкурент Ford Ranger и Toyota Hilux: известный бренд показал свой первый пикап

Состоялся показ тизера пикапа Kia Tasman в ярком камуфляже

Корейский автопроизводитель Kia опубликовал новое фото своего первого пикапа Tasman в ярком камуфляже. Он был создан при участии художника Ричарда Бойд-Данлопа, путешествующего по Австралии. Эта страна станет главным рынком для новинки.

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Художник пояснил, что дизайн напоминает его личный опыт путешествия по Австралии, и эти события повлияли на его работу.

«Tasman позволил мне создать продолжение путешествия. В камуфляже видны радость и явное чувство приключений, присущее австралийской культуре», – отметил Бойд-Данлоп.

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Название Tasman выбрали в связи с историческими фактами основного рынка для новой модели – Австралии. Этот континент разделяет с Новой Зеландией Тасманово море.

Планируется, что Tasman получит 2,2-литровый дизельный мотор с МКП или АКП, а также подключаемый полный привод. Премьера запланирована на 2024 год, а старт продаж – на 2025-й. Новинка станет конкурентом Ford Ranger и Toyota Hilux.

Kia Tasman
Kia Tasman

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Источник: kianewscenter.com

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За РулемУшакова Ирина
Фото:KIA
23.04.2024
Фото:KIA
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