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Инновационный большой седан с уникальной опцией фар покажут на автосалоне в Пекине

На Auto China 2024 покажут Yuanhang Y7 с функцией отправки сообщений пешеходам

В ходе Пекинского автосалона Auto China 2024 автопроизводитель из Китая Yuanhang представит новый большой седан Y7. О дебюте новинки пишут китайские СМИ.

Автомобиль Yuanhang Y7 представляет собой седан премиум-класса, его габариты 5260х2000х1490 мм соответственно, размер колесной базы 3128 мм. На выбор потенциальных покупателей предлагаются 20- и 21-дюймовые колеса.

Yuanhang Y7
Yuanhang Y7
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В салоне установлен большой экран информационно-развлекательной системы диагональю 17 дюймов. Для удобства пассажиров второго ряда на спинках передних кресел предусмотрены экраны для просмотра фильмов во время поездок.

Кроме того, новинка оснащена иммерсивной аудиосистемой и функцией распознавания лица водителя. Но самое интересное — фары седана Yuanhang Y7 способны проецировать на асфальт перед автомобилем различные предупреждения для пешеходов о безопасном пересечении дороги.

Yuanhang Y7
Yuanhang Y7

Запаса хода автомобиля хватит на 800 км по циклу CLTC, в перспективе планируется оснастить новинку твердотельным аккумулятором, мощности которого хватит на 1000 км. Под капотом — два двигателя мощностью 340 л.с. каждый.

Более подробная информация о всех технических возможностях модели объявят на автосалоне во время презентации.

Источник: carnewschina.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Autohome
24.04.2024
Фото:Autohome
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