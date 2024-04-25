Надежный мотор и «вечная» подвеска — добротная иномарка за 400 тысяч рублей

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать хороший Ford Focus II с пробегом

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов составил любопытную подборку: бюджетные автомобили, сохраняющие приличную форму после 15-20 лет эксплуатации и стоящие ныне не более 400 тысяч рублей. Один из таких вариантов, который Виноградов называет неплохим, – это Ford Focus второго поколения.

Ford Focus

За означенную сумму у вас окажется машинка 2007-2008 годов выпуска. Самые доступные модификации – это хэтчи (особенно трехдверные), но можно найти добротный и недорогой седан или универсал. Интерьер «второго» Фокуса – из хороших материалов, а посадка и по сегодняшним меркам отменная. Моторная гамма довольно широкая.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

Александр Виноградов, За рулем

– Двигатели Duratec объемом 1,8 и 2 литра, в целом, надежны. Но у них есть проблема с плавающими оборотами холостого хода. Также необходимо регулярно, раз в 30-40 тысяч км, чистить дроссельную заслонку.

Самый надежный двигатель – это 1.6 серии Zetec. Небольшую мощность (100 л.с.) он легко компенсирует выдающейся надежностью. Но, в отличие от старших моторов, у него в приводе ГРМ – ремень. Менять его надо раз в 90-100 тысяч км. И абсолютно у всех двигателей нет гидрокомпенсаторов. В промежутке от 100 тысяч до 150 тысяч км нужно регулировать зазоры.

Самая надежная механика устанавливалась с 2-литровым двигателем. А вот с младшими моторами ставилась коробка IB5 – в ней на отметке в 200 тысяч км могут износиться кольца синхронизаторов. Четырехступенчатый автомат – тоже хороший вариант: к его надежности вопросов нет. На 200 тысячах км замены может потребовать насос ЭГУРа.

Подвеска требует ревизии раз в 150 тысяч км, когда обычно выходят из строя амортизаторы и шаровые опоры. Передние ступичные подшипники ходят по 180-200 тысяч км. Задние можно назвать вечными.

Ford Focus

Но Фокус – не единственный (хоть и редкий!) представитель этого «вымирающего вида» надежных машин за 400 тысяч рублей. Советуем изучить полный список!