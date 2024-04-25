Надежный мотор и «вечная» подвеска — добротная иномарка за 400 тысяч рублей
Эксперт «За рулем» Александр Виноградов составил любопытную подборку: бюджетные автомобили, сохраняющие приличную форму после 15-20 лет эксплуатации и стоящие ныне не более 400 тысяч рублей. Один из таких вариантов, который Виноградов называет неплохим, – это Ford Focus второго поколения.
За означенную сумму у вас окажется машинка 2007-2008 годов выпуска. Самые доступные модификации – это хэтчи (особенно трехдверные), но можно найти добротный и недорогой седан или универсал. Интерьер «второго» Фокуса – из хороших материалов, а посадка и по сегодняшним меркам отменная. Моторная гамма довольно широкая.
Мнение специалиста
Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:
– Двигатели Duratec объемом 1,8 и 2 литра, в целом, надежны. Но у них есть проблема с плавающими оборотами холостого хода. Также необходимо регулярно, раз в 30-40 тысяч км, чистить дроссельную заслонку.
Самый надежный двигатель – это 1.6 серии Zetec. Небольшую мощность (100 л.с.) он легко компенсирует выдающейся надежностью. Но, в отличие от старших моторов, у него в приводе ГРМ – ремень. Менять его надо раз в 90-100 тысяч км. И абсолютно у всех двигателей нет гидрокомпенсаторов. В промежутке от 100 тысяч до 150 тысяч км нужно регулировать зазоры.
Самая надежная механика устанавливалась с 2-литровым двигателем. А вот с младшими моторами ставилась коробка IB5 – в ней на отметке в 200 тысяч км могут износиться кольца синхронизаторов. Четырехступенчатый автомат – тоже хороший вариант: к его надежности вопросов нет. На 200 тысячах км замены может потребовать насос ЭГУРа.
Подвеска требует ревизии раз в 150 тысяч км, когда обычно выходят из строя амортизаторы и шаровые опоры. Передние ступичные подшипники ходят по 180-200 тысяч км. Задние можно назвать вечными.
Но Фокус – не единственный (хоть и редкий!) представитель этого «вымирающего вида» надежных машин за 400 тысяч рублей. Советуем изучить полный список!
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Отзывы о Ford Focus (3)
Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.
Все хромированные элементы облезают очень быстро.
Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив - 9,5 литров по городу. И это я довольно спокойно езжу.