Столкновение с электросамокатом сравнимо с падением с 3 метров: как этого избежать

Эксперт Попов рассказал, как не покалечить пешеходов при использовании самоката

Конструкция электросамоката не рассчитана на передвижение на нем двух человек, еще одним грубым нарушением является тот факт, что пользователи средств индивидуальной мобильности (СИМ) не спешиваются при пересечении зебры. Об этом в беседе с корреспондентом NEWS.ru рассказал эксперт рабочей группы при Правительстве РФ в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

Он рассказал, как пользователям СИМ избежать столкновения с пешеходами и не покалечить ни их, ни себя.

«Пользователь обязан спешиться, перейти дорогу пешком, везя самокат в руках. Это делается не во избежание наезда на пешеходов, а для водителей – едущего самокатчика очень трудно заметить, в результате чего последний оказывается на капоте машины», – объясняет собеседник издания.

Также Попов подчеркивает, что нельзя передвигаться на электросамокате сквозь поток людей. Столкновение электросамоката на скорости 25 км/ч с человеком равносильно падению с высоты трех метров, уточняет эксперт.

«Вот и представьте, что будет с человеком при падении со второго этажа. У электросамоката очень плохая маневренность из-за маленьких колес. При резких поворотах руля может происходить опрокидывание или столкновение с пешеходом. Именно из-за отсутствия маневренности наездники не могут контролировать самокат на большой скорости», – заявил Попов.

В заключение эксперт напомнил, что пешеход не обязан контролировать других участников движения на переходе.

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Источник: news.ru