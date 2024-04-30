#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Auto China 2024Путешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы регионы России с самой развитой инфраструктурой для электромобилей
30 апреля
Названы регионы России с самой развитой инфраструктурой для электромобилей
Сильницкий: Московская область признана самой...
После мойки машины можно ослепнуть и стать бесплодным
30 апреля
После мойки машины можно ослепнуть и стать бесплодным
Врач Ходаковский: в автохимии содержатся...
Как будут работать подразделения ГИБДД на майские праздники — есть график
30 апреля
Как будут работать подразделения ГИБДД на майские праздники — есть график
Госавтоинспекция Москвы опубликовала график...

На рынке появился специальный кроссовер для гипертоников

Chery представила Exlantix ET с инновационной системой мониторинга здоровья

Китайский автопроизводитель Chery выходит на новый уровень, выпуская полноразмерный кроссовер Exlantix ET, оснащенный уникальной системой мониторинга здоровья. Этот автомобиль сочетает в себе передовые технологии с заботой о благополучии водителя и пассажиров.

Exlantix ET
Exlantix ET

Exlantix ET поражает своими внушительными размерами: его длина составляет 4955 мм при колесной базе 3000 мм. Экстерьер кроссовера отличается оригинальными светодиодными панелями под блоками фар, на которых водитель может отображать различные изображения. Скрытые дверные ручки, овальное рулевое колесо и панорамный центральный экран мультимедиасистемы придают интерьеру автомобиля футуристический характер.

Интерьер Exlantix ET
Интерьер Exlantix ET
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Этот китайский кроссовер хочет заменить RAV4: какие шансы?

Главной особенностью Exlantix ET является его передовая система мониторинга здоровья. Данная система способна измерять частоту сердечных сокращений в режиме реального времени, артериальное давление, а также мониторить другие жизненно важные показатели.

Система мгновенно оповещает водителя об отклонениях от нормы, позволяя своевременно отреагировать и обеспечить безопасность всех находящихся в салоне.

Интерьер Exlantix ET
Интерьер Exlantix ET

Exlantix ET предлагает широкий выбор силовых установок. Моноприводный вариант с двигателем мощностью 252 л. с. и 313 л. с. Полноприводная версия с совокупной мощностью 480 л. с. Топовая модификация с двигателем мощностью 561 л. с.

Запас хода автомобиля варьируется в зависимости от версии и составляет от 550 до впечатляющих 760 км.

Предварительная стоимость Exlantix ET в Китае составляет от 239 тыс. юаней (около 3 млн рублей по текущему курсу).

Источник: CarNewsChina

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 2
30.04.2024
Фото:CarNewsChina
Поделиться:
Оцените материал:
0