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АВТОВАЗ расширил поддержку владельцев автомобилей Renault и Nissan

АВТОВАЗ с 1 мая запустил сервисные программы для владельцев Renault и Nissan

С 1 мая по 15 сентября текущего года АВТОВАЗ запустил сезонные сервисные программы для владельцев машин Renault и Nissan, что стало актуальным после ухода иностранных брендов из РФ.

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Теперь собственники машин бренда Renault и постгарантийных автомобилей Nissan могут рассчитывать на комплексную диагностику за 499 руб. В нее входит 30 пунктов проверки автомобиля.

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Также при записи на сервис онлайн автовладельцы могут получить в подарок карту помощи на дорогах Renault Assistance Plus. Она предоставляется бесплатно для всех постгарантийных машин Nissan при прохождении ТО или при выполнении коммерческого ремонта с общей суммой от 10 тыс. руб.

Также сообщается, что два литра масла Lecar можно получить в подарок при прохождении любого ТО.

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.

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Источник: Lada.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
03.05.2024
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
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