На российский рынок неожиданно вернулся любимый внедорожник россиян по приятной цене
Многие были опечалены, когда поставки Land Cruiser 300 в Россию официально прекратились. Однако теперь, благодаря «серым» каналам, этот внедорожник снова доступен в нашей стране, и по неожиданно относительно низкой цене.
Цены на Land Cruiser 300 2024 года выпуска стартуют от 8 970 000 рублей. Это значительно ниже, чем те 12 700 000 рублей, которые просили за внедорожник осенью прошлого года.
|
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
Купить билеты:
Реклама/ООО "За рулем"/ИНН 7708309078/erid F7NfYUJCUneLrWoCJ8BV
За эти деньги вы получите Land Cruiser 300 в комплектации «Престиж Off-road». Она включает в себя 3,5-литровый бензиновый битурбомотор мощностью 415 л. с., 10-ступенчатую автоматическую коробку передач, полный привод, светодиодную оптику, датчики света и дождя, камеру кругового обзора, многозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ, мультимедийную систему с премиальной акустикой и навигацией, беспроводную зарядку для смартфона, активную подвеску, подогрев и вентиляцию передних сидений, а также подогрев руля, лобового стекла и боковых зеркал.
Также доступна юбилейная версия Land Cruiser 300 70th Anniversary. Она обойдется немного дороже – 9 370 000 рублей.
Приобрести Land Cruiser 300 можно у различных «серых» дилеров по всей России.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Автоновости дня
Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
НЕТ
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!