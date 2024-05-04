На российский рынок неожиданно вернулся любимый внедорожник россиян по приятной цене

Toyota Land Cruiser 300 снова доступен для покупки в России по цене 9 млн рублей

Многие были опечалены, когда поставки Land Cruiser 300 в Россию официально прекратились. Однако теперь, благодаря «серым» каналам, этот внедорожник снова доступен в нашей стране, и по неожиданно относительно низкой цене.

Цены на Land Cruiser 300 2024 года выпуска стартуют от 8 970 000 рублей. Это значительно ниже, чем те 12 700 000 рублей, которые просили за внедорожник осенью прошлого года.

Toyota Land Cruiser 300

За эти деньги вы получите Land Cruiser 300 в комплектации «Престиж Off-road». Она включает в себя 3,5-литровый бензиновый битурбомотор мощностью 415 л. с., 10-ступенчатую автоматическую коробку передач, полный привод, светодиодную оптику, датчики света и дождя, камеру кругового обзора, многозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ, мультимедийную систему с премиальной акустикой и навигацией, беспроводную зарядку для смартфона, активную подвеску, подогрев и вентиляцию передних сидений, а также подогрев руля, лобового стекла и боковых зеркал.

Интерьер Toyota Land Cruiser 300

Также доступна юбилейная версия Land Cruiser 300 70th Anniversary. Она обойдется немного дороже – 9 370 000 рублей.

Приобрести Land Cruiser 300 можно у различных «серых» дилеров по всей России.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Автоновости дня