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На российский рынок неожиданно вернулся любимый внедорожник россиян по приятной цене

Toyota Land Cruiser 300 снова доступен для покупки в России по цене 9 млн рублей

Многие были опечалены, когда поставки Land Cruiser 300 в Россию официально прекратились. Однако теперь, благодаря «серым» каналам, этот внедорожник снова доступен в нашей стране, и по неожиданно относительно низкой цене.

Цены на Land Cruiser 300 2024 года выпуска стартуют от 8 970 000 рублей. Это значительно ниже, чем те 12 700 000 рублей, которые просили за внедорожник осенью прошлого года.

Toyota Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser 300
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За эти деньги вы получите Land Cruiser 300 в комплектации «Престиж Off-road». Она включает в себя 3,5-литровый бензиновый битурбомотор мощностью 415 л. с., 10-ступенчатую автоматическую коробку передач, полный привод, светодиодную оптику, датчики света и дождя, камеру кругового обзора, многозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ, мультимедийную систему с премиальной акустикой и навигацией, беспроводную зарядку для смартфона, активную подвеску, подогрев и вентиляцию передних сидений, а также подогрев руля, лобового стекла и боковых зеркал.

Интерьер Toyota Land Cruiser 300
Интерьер Toyota Land Cruiser 300

Также доступна юбилейная версия Land Cruiser 300 70th Anniversary. Она обойдется немного дороже – 9 370 000 рублей.

Приобрести Land Cruiser 300 можно у различных «серых» дилеров по всей России.

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Toyota
04.05.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

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