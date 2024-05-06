Что делать, если машину за неправильную парковку грузят на эвакуаторе — объясняем

Юрист Иванова рассказала, как забрать машину во время погрузки эвакуатором

Припаркованный в неположенном месте автомобиль представляет угрозу для других участников движения, кроме того, есть большой риск возникновения ДТП. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Московские ведомости» рассказала юрист Ольга Иванова.

«Проблема несанкционированных парковок в Подмосковье стоит остро – новые жилые комплексы появляются ежегодно, но подземные или крытые паркинги есть далеко не везде. Но с точки зрения закона это не является поводом для парковки в неположенном месте, а значит автомобиль может быть эвакуирован. Единственное исключение, если правонарушение может быть устранено на месте», – отметила юрист.

Иванова напомнила о продолжающихся рейдах на выявление несанкционированных парковок сотрудниками Главного управления региональной безопасности Московской области. При этом Иванова уточнила, что сумма штрафа за парковку в неположенном месте в субъектах РФ разная.

«Если мы говорим о городах федерального значения, то это 3 тыс. рублей за парковку на тротуаре и 5 тыс. рублей за парковку на газоне (для физических лиц). Юрлицу же за такое нарушение грозит до 30 тыс. рублей штрафа. В небольших городах это от 1 до 3 тыс. рублей для физических лиц и 1,5 тыс. рублей для юридических», – уточнила эксперт.

Запрещено парковаться под соответствующими знаками, на местах, предназначенных для инвалидов, на расстоянии менее 5 метров от пешеходного перехода, на остановках общественного транспорта, трамвайных и железнодорожных путях.

«В некоторых случаях можно получить даже дополнительный штраф. Например, когда машина нарушителя препятствует движению других транспортных средств, блокирует движение. Такие авто, как правило, эвакуируют в первую очередь», – подчеркивает юрист.

Если автовладелец успел заметить, что его автомобиль опломбировали и готовят к погрузке на эвакуатор, можно на месте решить вопрос с инспектором ГИБДД, предъявив документы на транспортное средство. После этого необходимо перепарковать транспортное средство на положенное месте, резюмировала Иванова.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: mosvedomosti.ru