Новация российских ученых повышает яркость светодиодов — разработка запатентована

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Увеличить мощность свечения прожекторов и автомобильных фар с помощью новой технологии смогли ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ). Люминесцентная керамика превосходит по своим свойствам традиционные порошковые люминофоры. О разработке рассказали в пресс-службе вуза.

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«В процессе работы над задачей исследователям удалось разработать способ получения преобразователя излучения для источников белого света, обладающего высокой теплопроводностью и эффективностью преобразования света», – сообщил руководитель научного коллектива, доцент кафедры физики и технологии наноструктур и материалов СКФУ Виталий Тарала.

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По его словам, созданные образцы на основе иттрий-алюминиевого граната, легированного катионами церия (YAG.CE), имеют высокую интенсивность люминесценции на длине волны порядка 545 нанометров при возбуждении лазерным излучением с длиной волны в области 450 нанометров.

«С точки зрения теплофизических и люминесцентных характеристик созданные нашим научным коллективом керамические преобразователи превосходят традиционные порошковые люминофоры, которые широко применяются в производстве светодиодов», – цитирует доцента пресс-служба вуза.

Созданные экспериментальные образцы преобразователей излучения уже запатентованы. Эта разработка будет способствовать реализации научно-технологического развития Российской Федерации, приоритетного для страны, убеждены в СКФУ. Работы ученых финансировались в рамках национального проекта «Наука и университеты» и программы академического лидерства «Приоритет-2030».

Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
07.05.2024
Фото:Unsplash
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