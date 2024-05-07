Новую Chery Tiggo 7 Pro продают за 2,6 млн рублей, а Opel Insignia с пробегом — дешевле 1 млн

Авто.ру: средняя цена нового автомобиля в апреле выросла в Петербурге на 3,5%

Аналитики сервиса «Авто.ру Оценка» выяснили, цены на какие новые и подержанные машины сильнее всего изменились в апреле 2024 года в Петербурге.

Средняя цена нового легкового автомобиля по сравнению с апрелем текущего года выросла на рынке Петербурга на 3,5% и составила 3,2 млн рублей. При этом цена машин с пробегом снизилась на 1% до 2,4 млн рублей. К таким выводам пришли специалисты сервиса «Авто.ру Оценка» в ходе проведенного анализа.

В сегменте новых автомобилей сильнее всего подешевел Voyah Passion, средняя цена автомобиля упала до 7,6 млн рублей (минус 13,5%). На 13% упал в цене и JAC J7, его текущая цена составляет 2,1 млн рублей. Китайский Chery Arrizo 8 стал доступнее на 11% – 3 млн рублей, а Chery Tiggo 7 Pro подешевел на 9% до 2,6 млн рублей. Цена Kia Sportage упала на 8%, эту модель сейчас продают за 3,3 млн рублей.

Стоимость Mitsubishi Outlander (2021) напротив выросла до 5,5 млн рублей (+23%). Jetta VS7 тоже показал рост в цене на 8% (3,2 млн рублей). Примерно на 6% подорожали: Hyundai Solaris, Mitsubishi Outlander (2018) и Jetta VS5.

Что касается автомобилей с пробегом, то упала цена Hyundai H-1 (-12%) до 3,2 млн рублей, подешевел на 11% Opel Insignia (924 тыс. рублей). На 11% подешевели Lada 2115 (217 тыс. рублей) и Kia Picanto (814 тыс. рублей). На 10% стали доступнее Chevrolet Aveo (691 тыс. рублей) и Opel Zafira (731 тыс. рублей).

Среди автомобилей с пробегом больше всего средняя стоимость выросла на хэтчбек Mini (+22,5%) до 2,6 млн рублей. Mercedes-Benz Vito подорожал на 21,5% – его цена сейчас 3,6 млн рублей. На 21,5% подорожала Lada 2114 до 274 тыс. рублей. Nissan Leaf сейчас можно купить за 1,1 млн рублей (+19%), а Volkswagen Caddy обойдется в 989 тыс. рублей (+16%).

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Источник: Коммерсантъ