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Полиция накрыла фуру и склад с «паленой» водкой (видео)

В Забайкалье под суд попали три производителя контрафактного алкоголя

Троих жителей Забайкалья ждет суд за оборот более чем 24 тысяч бутылок водки, не имевших акцизных знаков. В Чите завершилось расследование их уголовного дела, и обвинение серьезное: оборот немаркированного алкоголя, совершенный в особо крупном размере в составе организованной группы.

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Фигуранты приобрели крупную партию спиртных напитков без акцизов, разделили ее на склады в Чите и Краснокаменске, откуда собирались заниматься продажей. В феврале 2023 года их задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

«В ходе следственных действий из складов и из грузового автомобиля, принадлежащего одному из фигурантов, полицейские изъяли более 24 тысяч полулитровых бутылок с немаркированным алкоголем, оклеенных этикетками известных производителей водки, и пластиковые канистры со спиртосодержащей жидкостью общим объемом свыше 100 литров», – сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Источник добавляет, что стоимость изъятой «паленки» превысила 2 млн рублей. В настоящее время уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
07.05.2024
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