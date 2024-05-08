#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автоэксперт назвал 3 условия для развития рынка электромобилей
8 мая
Автоэксперт назвал 3 условия для развития рынка электромобилей
Эксперт Хлыстов объяснил, почему электромобили...
Автостат Инфо: рынок новых легковых автомобилей вырос на 83%
8 мая
Россияне кинулись скупать новые легковушки – цифры удивят
«Автостат Инфо»: рынок новых легковых...
Как автомобилисту подготовиться к сезону шашлыков — чек-лист
8 мая
Как автомобилисту подготовиться к сезону шашлыков — чек-лист
Конечно, без угля и жидкости для розжига не...

Пожилым россиянам хотят запретить водить машину

Врач Конев призвал запретить россиянам старше 75 лет водить автомобиль

Предельный возраст, в котором можно управлять автомобилем, не должен превышать 75 лет. Людям старше водить машину категорически нельзя, считает врач-геронтолог Юрий Конев. Продлевать водителям права в таком возрасте опасно для всех участников дорожного движения, считает он.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Так медик прокомментировал сообщение о том, что недавно в Петербурге 90-летняя жительница сбила человека и скрылась с места происшествия. Врач отметил, что в пожилом возрасте у людей в организме замедляются биохимические процессы, из-за этого падает скорость реакции на все происходящее вокруг. И даже если человек чувствует себя бодрым, опасность есть.

Как сэкономить топливо одним движением руки

Также Конев напомнил о существовании международной признанной квалификации возрастов, в которой пожилыми считаются люди в возрасте с 60 до 74, старыми – с 75 до 89, а с 90 лет – долгожителями. Он призвал начать с запрета садиться за руль для долгожителей.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный китайский кроссовер подешевел на 219 тыс. рублей за год продаж в России.

Источник: ОСН

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 1
08.05.2024
Фото:freepik / senivpetro
Поделиться:
Оцените материал:
0