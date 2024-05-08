Пожилым россиянам хотят запретить водить машину

Врач Конев призвал запретить россиянам старше 75 лет водить автомобиль

Предельный возраст, в котором можно управлять автомобилем, не должен превышать 75 лет. Людям старше водить машину категорически нельзя, считает врач-геронтолог Юрий Конев. Продлевать водителям права в таком возрасте опасно для всех участников дорожного движения, считает он.

Так медик прокомментировал сообщение о том, что недавно в Петербурге 90-летняя жительница сбила человека и скрылась с места происшествия. Врач отметил, что в пожилом возрасте у людей в организме замедляются биохимические процессы, из-за этого падает скорость реакции на все происходящее вокруг. И даже если человек чувствует себя бодрым, опасность есть.

Также Конев напомнил о существовании международной признанной квалификации возрастов, в которой пожилыми считаются люди в возрасте с 60 до 74, старыми – с 75 до 89, а с 90 лет – долгожителями. Он призвал начать с запрета садиться за руль для долгожителей.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный китайский кроссовер подешевел на 219 тыс. рублей за год продаж в России.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: ОСН