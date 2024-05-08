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Нужно менять систему: эксперт о рациональной установке видеокамер

Автоэксперт Хайцеэр объяснил, почему нужно менять систему установки видеокамер

При установке новых видеокамер фиксации правонарушений на дорогах нужно руководствоваться не материальной составляющей, а повышением безопасности на конкретных проблемных участках. Таким мнением в беседе с корреспондентом издания 360.ru поделился вице-президент Национального автомобильного союза, автоэксперт Ян Хайцеэр.

«Количество камер постоянно пополняется, но это палка о двух концах. Когда власти регионов увеличивают количество камер, в первую очередь они думают о пополнении бюджета, потому что это быстрые деньги», – подчеркивает собеседник издания.
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При этом, Хайцеэр напомнил, что изначально камеры призваны быть сдерживающим фактором в части предупреждения нарушений из-за неправильного поведения водителей на дорогах. При наличии камер количество правонарушений сокращается, подчеркивает эксперт.

«Самый главный результат — смертность на дорогах снизилась практически в два раза. Поэтому, если мы не будем нарушать правила дорожного движения, то и штрафов не будет», – констатирует эксперт.

Самое главное, очень грамотно подходить к установке видеокамер, знаков и нанесению дорожной разметки, потому что зачастую здесь отсутствует рациональность, подчеркивает Хайцеэр. Нужно менять саму систему установки камер, не дожидаться серьезных ДТП, а заблаговременно мониторить ситуацию на дорогах. Камеры должны «мигрировать» в зависимости от сложности участка и предотвращать нарушения, а не фиксировать его, подытожил Хайцеэр.

Источник: 360.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
08.05.2024
Фото:Depositphotos
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