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Полиция накрыла банду похитителей премиальных машин (видео)

В Смоленской области задержали подозреваемых в хищении дорогих иномарок

Сотрудники угрозыска Смоленской области задержали троих ранее судимых жителей сопредельных государств, которых подозревают в хищении премиальных автомобилей. Следствие считает, что мужчины отслеживали «японок» бизнес-класса, перехватывали сканером радиоимпульс от электронного ключа и угоняли машины с парковок.

Технику злоумышленники переправляли в другой регион и там продавали. Полиция вышла на их след, получив информацию об очередном похищении. Организовав наблюдение, полицейские дождались совершения кражи иномарки и попытались ее остановить – но сидевший за рулем требования проигнорировал.

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«Для принудительной остановки полицейские применили специальное средство, но фигурант на автомобиле с поврежденными колесами продолжал движение. В районе деревни Ермаковка он съехал в поле и попытался спрятаться в лесополосе, но был задержан», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Остальных сообщников тоже задержали – Росгвардия наведалась на арендованную квартиру в Смоленске. При обыске изъяты электронные устройства для запуска двигателя и подавления GPS-сигнала, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Считается, что эти сметливые ребята могут быть причастны минимум к трем угонам, ущерб составляет более 9 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям 30 и 158 УК РФ, фигуранты помещены под стражу.

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
11.05.2024
Фото:МВД Медиа
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