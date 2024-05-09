МАЗ показал юбилейную версию популярного тягача: в чем ее особенности?

МАЗ выпустил особую версию тягача 5440 модели, приуроченную к 80-летнему юбилею

В честь своего 80-летия легендарный Минский автомобильный завод (МАЗ) представляет эксклюзивный седельный тягач МАЗ-54402L-2531-031. Эта юбилейная модель стала воплощением передовых разработок и технологий, которые завод накопил за долгие годы своего существования.

МАЗ 54402L-2531-031

С первого взгляда юбилейный МАЗ привлекает внимание своим обновленным дизайном. Кабина получила новую переднюю маску со стильной радиаторной решеткой, элегантный бампер и аэродинамические боковые щитки, которые органично интегрируются в общий силуэт автомобиля. Светодиодные фары и козырек над лобовым стеклом не только придают тягачу современный облик, но и обеспечивают превосходное освещение в любых условиях.

Внутреннее пространство тягача поражает своим уровнем комфорта и функциональности. Сиденья водителя и пассажира обтянуты высококачественной обивкой и оснащены пневмоподвеской. В комплектацию входят кондиционер, холодильник, электростеклоподъемники и электрозеркала. Многофункциональное рулевое колесо обеспечивает удобное управление всеми системами автомобиля.



Под капотом юбилейного МАЗа установлен мощный 454-сильный дизельный двигатель Weichai WP12, спроектированный в сотрудничестве с китайским производителем. Этот силовой агрегат сочетается с роботизированной коробкой передач Fast Gear, которая обеспечивает плавное переключение передач и оптимизацию расхода топлива.



Для увеличения запаса хода юбилейный тягач оснащен топливными баками увеличенной емкости. Кроме того, светодиодная подсветка логотипа МАЗ делает автомобиль более заметным в ночное время и подчеркивает его уникальный статус.



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Источник: Автопоток