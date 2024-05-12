Дилеры привезли в Россию новые коммерческие автомобили Volkswagen
В России появились новые микроавтобусы Volkswagen Multivan
У российских дилеров появились новые коммерческие автомобили Volkswagen. Например, цельнометаллический фургон Volkswagen Crafter стоит в среднем 8 млн рублей. Итоговая цена зависит от мощности мотора, оснащения и года выпуска автомобиля.
Volkswagen Multivan
За ту же сумму продается микроавтобус Volkswagen Transporter. При этом Caravelle и Multivan будут заметно дороже: от 9 до 15 млн рублей. В наличии, по словам продавца, имеется более 100 новых автомобилей.
Интерьер Volkswagen Multivan
О том, как машины ввезли на территорию РФ, не сообщается.
Ранее «За рулем» сообщал, что популярный китайский кроссовер подешевел на 219 тыс. рублей за год продаж России.
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Источник: Quto
Фото:Volkswagen
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12.05.2024
Фото:Volkswagen
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