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Дилеры привезли в Россию новые коммерческие автомобили Volkswagen

В России появились новые микроавтобусы Volkswagen Multivan

У российских дилеров появились новые коммерческие автомобили Volkswagen. Например, цельнометаллический фургон Volkswagen Crafter стоит в среднем 8 млн рублей. Итоговая цена зависит от мощности мотора, оснащения и года выпуска автомобиля.

Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan

За ту же сумму продается микроавтобус Volkswagen Transporter. При этом Caravelle и Multivan будут заметно дороже: от 9 до 15 млн рублей. В наличии, по словам продавца, имеется более 100 новых автомобилей.

Интерьер Volkswagen Multivan
Интерьер Volkswagen Multivan
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О том, как машины ввезли на территорию РФ, не сообщается.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный китайский кроссовер подешевел на 219 тыс. рублей за год продаж России.

Источник: Quto

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 1
12.05.2024
Фото:Volkswagen
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