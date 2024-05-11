BMW отказалась от выпуска пикапа, но готовит конкурента Ленд Крузеру
BMW официально отказалась от выпуска роскошного пикапа
Баварский автопроизводитель BMW полностью отказался от выпуска роскошного пикапа.
Старший вице-президент компании по бренду и управлению продуктами Бернд Кербер заявил, что такая модель не вписывается в имидж BMW.
Несмотря на заявления годовой давности главы BMW Design Домагоя Дукеча о том, что компания рассматривает возможность выхода в премиальный сегмент пикапов, теперь BMW твердо решила отказаться от выпуска подобных моделей.
Вместо этого баварцы сосредоточатся на расширении семейства кроссоверов и внедорожников.
Не исключено, что BMW представит особо брутальные версии существующих кроссоверов BMW X3 или X5, которые смогут составить конкуренцию таким моделям, как Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: IXBT
Фото:Unsplash
11.05.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0