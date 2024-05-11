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BMW отказалась от выпуска пикапа, но готовит конкурента Ленд Крузеру

BMW официально отказалась от выпуска роскошного пикапа

Баварский автопроизводитель BMW полностью отказался от выпуска роскошного пикапа.

Старший вице-президент компании по бренду и управлению продуктами Бернд Кербер заявил, что такая модель не вписывается в имидж BMW.

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Несмотря на заявления годовой давности главы BMW Design Домагоя Дукеча о том, что компания рассматривает возможность выхода в премиальный сегмент пикапов, теперь BMW твердо решила отказаться от выпуска подобных моделей.

Вместо этого баварцы сосредоточатся на расширении семейства кроссоверов и внедорожников.

Не исключено, что BMW представит особо брутальные версии существующих кроссоверов BMW X3 или X5, которые смогут составить конкуренцию таким моделям, как Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser.

Источник: IXBT

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
11.05.2024
Фото:Unsplash
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