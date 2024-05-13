Названы популярные у россиян новые автомобили

Иномарки из Европы, Японии и Кореи не вошли в топ-50 в России, уступив Китаю

Модели автомобилей из Японии, США, Южной Кореи и Европы уступили место на авторынке России маркам из Китая. Отмечается, что иномарки даже не вошли в топ-50, эксперты связывают такую ситуацию с жесткими ограничениями для ввоза машин по параллельному импорту.

Согласно данным экспертов аналитического агентства «Автостат», корейский кроссовер Hyundai Tucson занимает 57-е место, седан Toyota Camry расположился на 58-м месте, у Kia Sportage 59-е место, у BMW X5 61-е место, у Lexus RX 62-е место, у Toyota RAV4 64-е место.

На текущий момент ведущими продавцами автомобилей на российском рынке стали отечественный АВТОВАЗ и бренды от китайского автопрома. В совокупности они занимают долю в 92% на рынке РФ. На долю автопроизводителей из Европы, США, Японии и Кореи приходится всего 8%. Причем машины завозятся в основном по схеме параллельного импорта.

Для сравнения, еще в 2019 году самыми популярными новыми автомобилями у россиян, кроме Lada, были Kia Rio, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Volkswagen Polo, Renault Duster, Renault Logan и Skoda Rapid. Сейчас фаворитами на рынке РФ являются китайские модели Haval Jolion, Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 4, Omoda C5, Geely Monjaro и Haval M6.

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Источник: ufocar.ru