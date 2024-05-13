Перед заключением сделки на покупку авто нужно проверить эти документы: инструкция
Чтобы на рынке самостоятельно выбрать хороший автомобиль для покупки, необходимо проверить всю документацию на транспортное средство на предмет юридической чистоты. Об этом в беседе с корреспондентом РИА «ФедералПресс» рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов.
В первую очередь нужно проверить информацию об автомобиле на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП), подчеркивает эксперт.
«Заходим на сайт, вводим VIN-номер. Тот VIN, который вы сами посмотрели, лично видели своими глазами, а не тот, что подгрузился с сайта. Бывает, что VIN-номер покупают от других машин и вставляют в объявление. Площадки такие номера проглатывают и дают информацию по другому автомобилю, похожему по цвету, году выпуска, марке и модели», – объяснил собеседник издания.
Затем необходимо отвезти автомобиль в автосервис, желательно к официальному дилеру, для его проверки на технические характеристики и состояние кузова, чтобы понять, проводились ли ремонт, покраска и другие манипуляции.
«Пускай специалисты проверят и выдадут всю подноготную: что в будущем по этой машине ожидает, какие проблемы, замены, что может сломаться. Если вы пытаетесь сэкономить, к примеру, ограниченный бюджет, обзаведитесь хотя бы толщиномером. Проверка может стоить от полутора до пяти тысяч рублей, в зависимости от сервиса», – уточнил автоэксперт.
Затем необходимо обратиться к нотариусу за справкой, что на момент заключения договора купли-продажи отсутствуют задолженности, обременения и прочие нюансы, которые могут повлиять на регистрационные действия. Причем справка должна быть нотариально заверена, подчеркивает Славнов.
Только после этих действий можно передавать продавцу деньги, получать документы и ехать в ГИБДД для регистрации автомобиля в собственность, резюмирует эксперт.
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Источник: fedpress.ru