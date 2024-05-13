Перед заключением сделки на покупку авто нужно проверить эти документы: инструкция

Эксперт Славнов объяснил, как самому проверить машину перед покупкой

Чтобы на рынке самостоятельно выбрать хороший автомобиль для покупки, необходимо проверить всю документацию на транспортное средство на предмет юридической чистоты. Об этом в беседе с корреспондентом РИА «ФедералПресс» рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов.

В первую очередь нужно проверить информацию об автомобиле на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП), подчеркивает эксперт.

«Заходим на сайт, вводим VIN-номер. Тот VIN, который вы сами посмотрели, лично видели своими глазами, а не тот, что подгрузился с сайта. Бывает, что VIN-номер покупают от других машин и вставляют в объявление. Площадки такие номера проглатывают и дают информацию по другому автомобилю, похожему по цвету, году выпуска, марке и модели», – объяснил собеседник издания.

Затем необходимо отвезти автомобиль в автосервис, желательно к официальному дилеру, для его проверки на технические характеристики и состояние кузова, чтобы понять, проводились ли ремонт, покраска и другие манипуляции.

«Пускай специалисты проверят и выдадут всю подноготную: что в будущем по этой машине ожидает, какие проблемы, замены, что может сломаться. Если вы пытаетесь сэкономить, к примеру, ограниченный бюджет, обзаведитесь хотя бы толщиномером. Проверка может стоить от полутора до пяти тысяч рублей, в зависимости от сервиса», – уточнил автоэксперт.

Затем необходимо обратиться к нотариусу за справкой, что на момент заключения договора купли-продажи отсутствуют задолженности, обременения и прочие нюансы, которые могут повлиять на регистрационные действия. Причем справка должна быть нотариально заверена, подчеркивает Славнов.

Только после этих действий можно передавать продавцу деньги, получать документы и ехать в ГИБДД для регистрации автомобиля в собственность, резюмирует эксперт.

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Источник: fedpress.ru