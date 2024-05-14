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В Армии России появились новые роботы

Новая военная техника начала прикрывать эвакуационные группы на СВО

Роботы-подавители дронов созданы на базе системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тритон».

Базовый «Тритон», справа от него «Тритон» на технику и роботов, а внизу «Тритон» в рюкзаке для бойца.
Базовый «Тритон», справа от него «Тритон» на технику и роботов, а внизу «Тритон» в рюкзаке для бойца.

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Они уже эффективно прикрывают эвакуационные группы, которые действуют в серой зоне боевых действий. В дальнейшем эти роботизированные комплексы начнут прикрывать и штурмовые группы.

О новой разработке рассказал генеральный директор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко, пояснив, что техника создавалась специально для работы в так называемых серых зонах.

Заправочная сеть СВО – как она работает
«Нельзя туда просто прийти и эвакуировать раненого или погибшего, по людям так же начнут отрабатывать "сбросами" и FPV. Поэтому мы сотрудничаем с теми, кто производит роботов: в концепции есть два робота с "Тритоном", которые сопровождают или штурмовую группу, или роботов-штурмовиков. В будущем это должно массово начать появляться. Но вот эти роботы с РЭБ, которые прикрывают эвакуационных роботов или роботов, устанавливающих мины – они уже есть и работают в зоне СВО», – рассказал ТАСС Денис Осломенко.

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Кирилл Панов
Фото:Лаборатория ППШ, Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Количество просмотров 4
14.05.2024
Фото:Лаборатория ППШ, Дмитрий Ягодкин/ТАСС
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