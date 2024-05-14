В Сибири женщина по нелепой случайности насмерть переехала мужа

В Красноярском крае женщина переехала мужа на машине, перепутав педали

Жительница Ачинска (Красноярский край), находясь за рулем иномарки, наехала на своего мужа. Она заявила, что случайно перепутала педали.

Смертельное ДТП произошло 13 мая на улице Калинина. 63-летняя горожанка за рулем Nissan Tiida сбила супруга, лежавшего на дороге. Полицейские выясняют, как это произошло.

По словам женщины, муж вышел из машины и упал. Желая помочь ему, жена тоже вышла из авто, но не поставила машину на ручник, и иномарка начала движение. Женщина снова села за руль, но перепутала педали тормоза и акселератора, из-за этого машина наехала на мужчину. Он умер на месте.

Полицейские всесторонне изучают обстоятельства трагедии. Медосвидетельствование показало, что женщина была трезва.

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Источник: Telegram-канал ГУ МВД по Красноярскому краю