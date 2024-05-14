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В Сибири женщина по нелепой случайности насмерть переехала мужа

В Красноярском крае женщина переехала мужа на машине, перепутав педали

Жительница Ачинска (Красноярский край), находясь за рулем иномарки, наехала на своего мужа. Она заявила, что случайно перепутала педали.

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Смертельное ДТП произошло 13 мая на улице Калинина. 63-летняя горожанка за рулем Nissan Tiida сбила супруга, лежавшего на дороге. Полицейские выясняют, как это произошло.

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По словам женщины, муж вышел из машины и упал. Желая помочь ему, жена тоже вышла из авто, но не поставила машину на ручник, и иномарка начала движение. Женщина снова села за руль, но перепутала педали тормоза и акселератора, из-за этого машина наехала на мужчину. Он умер на месте.

Полицейские всесторонне изучают обстоятельства трагедии. Медосвидетельствование показало, что женщина была трезва.

Ранее «За рулем» рассказал, что популярнейший «китаец» подешевел в России сразу на полмиллиона.

Источник: Telegram-канал ГУ МВД по Красноярскому краю

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За РулемУшакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 2
14.05.2024
Фото:МВД Медиа
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