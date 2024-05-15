Получить автокредит в России стало сложнее — банки ужесточили требования

Скоринг бюро: банки сократили выдачу автокредитов с низким первым взносом

В России банки сократили выдачу автокредитов с низким первоначальным взносом (ПВ). Такой вывод сделали специалисты бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

Отмечается, что в марте текущего года доля заемов, по которым покупатели внесли менее 10% от стоимости автомобилям, сократилась до 32,1% относительно объема выдач. А за первый квартал 2024 года доля таких автокредитов снизилась на 4,4 процентных пункта.

Рассуждая о причинах ужесточения требований банками, генеральный директор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин напомнил, что уровень первоначального взноса по залоговому кредиту является одним из действенных механизмов регулирования риска банков по ссудам. Поэтому банки воспользовались этим инструментом на фоне «определенного роста уровня риска автокредитов», убежден эксперт.

По мнению директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егора Лопатина, решение банков может быть основано на большом спросе таких ссуд.

«На этом фоне банки могли ужесточать риск-политики, что несколько сдержало объем выдач, однако могло улучшить среднее качество новых займов», – объясняет эксперт.

В экспертном сообществе полагают, что банки таким образом хотят улучшить среднее качество займов, избежать возможных рисков и улучшить финансовое положение самих заемщиков, снизив долговую нагрузку.

Число россиян с кредитами достигло 50 млн

Центробанк в курсе ситуации и с 1 июля 2024 года введет для банков макропруденциальные надбавки по автокредитам, повышенные коэффициенты риска будут применяться к ссудам на покупку автомобилей, выданным заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50%.

Таким образом Центробанк намерен устранить дисбаланс в росте розничного кредитования за счет чувствительных сегментов (ссуд с высоким ПДН, максимальной полной стоимостью или низким первоначальным взносом), отмечают эксперты.

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Источник: rbc.ru