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Избили в кафе, забрали машину – дикий случай!

Полиция ХМАО – Югры раскрыла вымогательство и разбой с целью хищения иномарки

Отрабатывая оперативную информацию, угрозыск ХМАО – Югры установил причастность трех местных жителей к вымогательству и разбойному нападению. Случай, конечно, совершенно дикий: в минувшем апреле эти мужчины, находясь в кафе, напали на жителя города Покачи 1982 года рождения, избили его и стали требовать несуществующий долг в размере 1 млн рублей.

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«Потерпевший отказался передать деньги. Тогда злоумышленники, причинив гражданину телесные повреждения, отвезли его в гаражный кооператив, где, снова применив насилие, завладели принадлежащим ему автомобилем Opel стоимостью более 1,2 млн рублей. Предварительно установлено, что похищенную иномарку подельники перепродали», – сообщила пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре.

Как свидетельствует опубликованное видео, полиция при содействии Росгвардии задержала подозреваемых. Сотрудник угрозыска провели обыски по местам проживания и изъяли: иномарку представительского класса, пять мобильников, нож, пневматический пистолет, четыре патрона к травмату и... мачете. Возбуждены уголовные дела по пункту «б» части 4 статьи 162 и пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ, фигуранты помещены под стражу.

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
15.05.2024
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