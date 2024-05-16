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Toyota, Honda и Nissan пытаются вместе сэкономить

Yomiuri Shimbun: Toyota, Honda и Nissan совместно разработают ПО для авто

Три крупнейших автопроизводителя Японии — Toyota, Honda и Nissan намерены совместно разрабатывать программное обеспечение для автомобилей, сообщает газета Yomiuri Shimbun.

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Такми образом, компании планируют отказаться от индивидуальной разработки ПО для своих моделей и перейти к созданию единой совместной системы. Это должно сделать процесс разработки и внедрения программного обеспечения более эффективным и конкурентоспособным. Ну и конечно же позволит сэкономить, так как процесс этот довольно дорогостоящий.

По данным Yomiuri Shimbun, автопроизводители решили пойти на такой шаг, чтобы конкурировать с Китаем и США, которые лидируют в области ПО для транспортных средств, включая электромобили. Сегодня программное обеспечение играет ключевую роль в разработке автомобилей, включая такие функции, как управление и торможение.

Китайские бренды продвигают свои авто иначе, чем европейские. Но это работает!

Совместная разработка программного обеспечения запланирована на 2025 год. В дальнейшем к этому процессу могут подключиться и другие японские автомобильные компании, такие как Suzuki, Mazda, Subaru и Mitsubishi Motors.

Состоявшийся недавно Пекинский автосалон наглядно показал, что китайские автопроизводители вырвались вперед в плане технологий и даже такие автогиганты как Мерседес, Ауди и Фольксваген выглядели на этой выставке достаточно бледно.

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Источник: ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
16.05.2024
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