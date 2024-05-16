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УАЗ столкнулся с полным пассажиров автобусом: пострадало десять человек
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Под Иркутском УАЗ въехал в автобус с...

УАЗ столкнулся с полным пассажиров автобусом: пострадало десять человек

Под Иркутском УАЗ въехал в автобус с вахтовиками, пострадали 10 человек

На территории Жигаловского района Иркутской области произошло ДТП с участием автобуса Mercedes и внедорожника. Уточняется, что накануне на 359-м километре автодороги между столицей региона и населенным пунктом Жигалово водитель автобуса выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем марки УАЗ.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир УАЗа, а также восемь пассажиров иномарки, всех их госпитализировали.

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Бюджетному кроссоверу добавили крутых функций – и всего за 20 тысяч

Кроме полицейских, проверки проводят сотрудники СК и прокуратуры. Сообщается, что автобус перевозил вахтовиков.

Прокуратура контролирует ход и итоги расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный и проверенный кроссовер вернулся в Россию по цене 3 млн рублей.

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Источник: Telegram-канал Прокуратуры Иркутской области

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Прокуратура Иркутской области
Количество просмотров 1
16.05.2024
Фото:Прокуратура Иркутской области
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