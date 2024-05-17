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В Россию привезли надежного семейного «японца»: цена вполне доступна

Дилеры привезли в Россию компактвэны Suzuki Ertiga по цене от 2,5 млн рублей

Участники авторынка продолжают завозить в РФ новые семиместные компактвэны Suzuki Ertiga. Эти машины еще мало знают в РФ, но они популярны в странах Юго-Восточной Азии. Сейчас цены на этот автомобиль начинаются от 2 515 000 рублей.

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За такую сумму уже привезенный и растаможенный автомобиль с готовым электронным ПТС продает частник из Уфы. Он предлагает авто 2023 г. в., в комплектацию которого входит однозонный климат-контроль, кожаный мультируль, круиз-контроль и прочие опции.

Suzuki Ertiga
Suzuki Ertiga

Что взять за 1,5 млн? Большой тест очень разных внедорожников

Также новые Suzuki Ertiga продает официальный дилер Suzuki в Москве за 2 599 000 рублей. На 1000 рублей дороже аналогичные модели продают в Липецке и Тамбове.

Что касается технического наполнения, то все компактвэны идентичны. Они оснащены 1,5-литровым 101-сильным бензиновым атмосферником с цепным приводом ГРМ, который работает в паре с классической шестиступенчатой АКП.

Привод передний. Клиренс равен 185 мм, что делает Suzuki Ertiga универсальным автомобилем, вполне подходящим и для города, и для поездок на дачу.

Suzuki Ertiga
Suzuki Ertiga

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ повысит качество Lada Vesta и Granta.

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Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Suzuki
Количество просмотров 2
17.05.2024
Фото:Suzuki
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