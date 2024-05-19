#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Украине обнаружен легендарный Мерседес в состоянии «капсулы времени»
19 мая
В Украине обнаружен легендарный Мерседес в состоянии «капсулы времени»
Найден Mercedes W140 с пробегом 12 тыс. км,...
Интерьер Kia Seltos
19 мая
В Россию привезли недорогой надежный кроссовер намного дешевле «китайцев»
На российский рынок поступили кроссоверы Kia...
Как не убить двигатель перегревом? Советы эксперта
19 мая
Как не убить двигатель перегревом? Советы эксперта
Моторист составил список причин, по которым...

Российский рынок семейных минивэнов скоро пополнится новой добротной моделью

В Россию в 2024 году приедет гибридный минивэн от Great Wall – Wey 80

На российский автомобильный рынок готовится выйти новый конкурент Toyota Alphard – гибридный минивэн Wey 80 от компании Great Wall. Это не первый аналог популярного японского минивэна из Китая, но Wey 80 отличается рядом интересных особенностей.

Wey 80
Wey 80

В отличие от своих собратьев, Wey 80 будет доступен в России в двух вариантах колесной базы: стандартном и удлиненном. Стандартная версия имеет длину 5045 мм и колесную базу 3085 мм, что близко к размерам Toyota Alphard. Растянутый вариант значительно крупнее: его длина составляет 5405 мм, а колесная база – 3275 мм. Такая конфигурация характерна для китайских минивэнов и ориентирована на потребителей, которым требуется максимальное пространство в салоне.

Интерьер Wey 80
Интерьер Wey 80
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Что взять за 1,5 млн? Большой тест очень разных внедорожников

Wey 80 оснащается гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового турбомотора, работающего в паре с двумя электромоторами. Короткая версия имеет мощность 487 л. с. и тяговую батарею емкостью 37,96 кВт·ч. Удлиненная версия развивает мощность 458 л. с., а емкость ее батареи составляет 44,28 кВт·ч. Такая конфигурация обеспечивает запас хода на чистом электричестве до 140 км и 170 км соответственно.

Несмотря на внушительные габариты, у Wey 80 невысокий дорожный просвет – всего 155 мм. Объем топливного бака составляет 58 литров.

Ожидается, что Wey 80 поступит в продажу в России в ноябре 2024 года. Цены пока не объявлены, но они, вероятно, будут выше, чем у китайской версии, которая стоит в эквиваленте 4-5 млн рублей. Более точная информация о ценах и комплектациях станет доступна ближе к старту продаж.

Источник: Китайские автомобили

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 1
19.05.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0