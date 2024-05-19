Российский рынок семейных минивэнов скоро пополнится новой добротной моделью

В Россию в 2024 году приедет гибридный минивэн от Great Wall – Wey 80

На российский автомобильный рынок готовится выйти новый конкурент Toyota Alphard – гибридный минивэн Wey 80 от компании Great Wall. Это не первый аналог популярного японского минивэна из Китая, но Wey 80 отличается рядом интересных особенностей.

Wey 80

В отличие от своих собратьев, Wey 80 будет доступен в России в двух вариантах колесной базы: стандартном и удлиненном. Стандартная версия имеет длину 5045 мм и колесную базу 3085 мм, что близко к размерам Toyota Alphard. Растянутый вариант значительно крупнее: его длина составляет 5405 мм, а колесная база – 3275 мм. Такая конфигурация характерна для китайских минивэнов и ориентирована на потребителей, которым требуется максимальное пространство в салоне.

Интерьер Wey 80

Wey 80 оснащается гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового турбомотора, работающего в паре с двумя электромоторами. Короткая версия имеет мощность 487 л. с. и тяговую батарею емкостью 37,96 кВт·ч. Удлиненная версия развивает мощность 458 л. с., а емкость ее батареи составляет 44,28 кВт·ч. Такая конфигурация обеспечивает запас хода на чистом электричестве до 140 км и 170 км соответственно.

Несмотря на внушительные габариты, у Wey 80 невысокий дорожный просвет – всего 155 мм. Объем топливного бака составляет 58 литров.

Ожидается, что Wey 80 поступит в продажу в России в ноябре 2024 года. Цены пока не объявлены, но они, вероятно, будут выше, чем у китайской версии, которая стоит в эквиваленте 4-5 млн рублей. Более точная информация о ценах и комплектациях станет доступна ближе к старту продаж.

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Источник: Китайские автомобили