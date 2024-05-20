КАМАЗ начал масштабную отзывную кампанию: завод планирует дооснастить машины

Автозавод КАМАЗ отзывает в России 23 тыс. грузовиков для дооснащения

Автопроизводитель КАМАЗ начал масштабную отзывную кампанию, которая затронет грузовики, проданные с 1 июля 2022 года по 1 августа 2023 года. В указанный период наблюдалась нехватка устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), которые подключаются к системе «ЭРА-ГЛОНАСС». В связи с этим кабмин разрешил выпуск и продажу техники без установки данного устройства.

Сейчас КАМАЗ приступил к плановому дооснащению системами экстренного вызова примерно 23 400 грузовиков. Владельцев машин, которые попали под отзыв, оповестили о необходимости посетить ближайший дилерский центр для проведения бесплатного ремонта.

Дооснащение производится в целях обеспечения безопасности и соответствия нормативным требованиям. Важно, чтобы все владельцы отзывных машин обратились в дилерские центры для установки УВЭОС и приведения своих грузовиков в соответствие с современными стандартами безопасности.

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Источник: Росстандарт