К российским дилерам начнут поступать новые кроссоверы – старт продаж скоро

«За рулем» проверил информацию о старте продаж кроссовера Xcite X-Cross 7

В Сети появилась информация о том, что на российском рынке 27 мая стартуют продажи кроссоверов Xcite X-Cross 7, якобы новинка уже начала поступать к дилерам в автосалоны. «За рулем» проверил достоверность информации, связавшись с представителями компании-автопроизводителя.

«Продажи X-Cross 7 стартуют в ближайшее время, мы официально объявим об этом вместе с ценами», – ответили в пресс-службе предприятия.

Xcite X-Cross 7

Официально бренд Xсite представили в конце января текущего года, дебют модели состоялся в марте. Сборку автомобиля наладили на бывшем заводе Nissan в Петербурге.

X-Cross 7 – это среднеразмерный переднеприводный кроссовер, он оснащен бензиновым турбомотором объемом 1,5 л мощностью 147 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Максимальная скорость кроссовера достигает 186 км/час, для разгона до первой «сотни» Xсite X-Cross 7 потребуется 9,8 секунды. У кроссовера вместительный багажник – 475 л, объем которого при сложенных сиденьях второго ряда можно увеличить до 1500 л.

В салоне: беспроводная зарядка, двухзонный климат-контроль, передние сиденья оснащены электроприводом регулировки, панорамная крыша с электроприводом люка и защитной шторкой, атмосферная подсветка.