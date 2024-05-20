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К российским дилерам начнут поступать новые кроссоверы – старт продаж скоро

«За рулем» проверил информацию о старте продаж кроссовера Xcite X-Cross 7

В Сети появилась информация о том, что на российском рынке 27 мая стартуют продажи кроссоверов Xcite X-Cross 7, якобы новинка уже начала поступать к дилерам в автосалоны. «За рулем» проверил достоверность информации, связавшись с представителями компании-автопроизводителя.

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«Продажи X-Cross 7 стартуют в ближайшее время, мы официально объявим об этом вместе с ценами», – ответили в пресс-службе предприятия.
Xcite X-Cross 7
Xcite X-Cross 7

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Официально бренд Xсite представили в конце января текущего года, дебют модели состоялся в марте. Сборку автомобиля наладили на бывшем заводе Nissan в Петербурге.

X-Cross 7 – это среднеразмерный переднеприводный кроссовер, он оснащен бензиновым турбомотором объемом 1,5 л мощностью 147 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Максимальная скорость кроссовера достигает 186 км/час, для разгона до первой «сотни» Xсite X-Cross 7 потребуется 9,8 секунды. У кроссовера вместительный багажник – 475 л, объем которого при сложенных сиденьях второго ряда можно увеличить до 1500 л.

В салоне: беспроводная зарядка, двухзонный климат-контроль, передние сиденья оснащены электроприводом регулировки, панорамная крыша с электроприводом люка и защитной шторкой, атмосферная подсветка.

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Автозавод Санкт-Петербург
Количество просмотров 1
20.05.2024
Фото:Автозавод Санкт-Петербург
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