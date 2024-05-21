За 4 месяца 2024 года в Россию отгружено более 1,5 млн автомобилей из Китая

Россия стала самым популярным рынком для китайского автопрома в 2024 году

Китай, признанный в прошлом году крупнейшим мировым экспортером автомобилей, продолжает наращивать поставки в разные страны. При этом основной экспорт китайского автопрома приходится на Россию – марки из КНР уже занимают более половины российского рынка новых автомобилей.

Согласно данным Ассоциации автомобилестроительной промышленности Китая (CAAM), за период с января по апрель 2024 года общий объем экспорта вырос на 34,8% в годовом выражении и составил 1,539 млн экземпляров. Из этого числа 504 тысячи машин пришлось на апрель.

В Европейской ассоциация перевозчиков автомобилей (ESG), основываясь на данных CAAM, подсчитали, что в январе-феврале в Россию из Китая отгрузили 112 тысяч новых автомобилей. В апреле доля китайских производителей в импорте выросла до 94%. Этому способствовало изменение российского законодательства с 1 апреля 2024 года в части правил ввоза автомобилей на территорию РФ из стран ЕАЭС.

Примечательно, что до 2022 года на бренды из Китая приходилось только 9% российского авторынка. Лидирующие позиции у Haval, наладившего еще в 2019 году производство в Туле. После него ни один другой автоконцерн из КНР не построил свой завод, но поставки собранных в Китае автомобилей увеличились кратно.

Экспансия Китая в части автомобилестроения вызывает недовольство в разных странах. В России призывают изменить ситуацию глава Ростеха Сергей Чемезов и президент АВТОВАЗа Максим Соколов. Глава предприятия убежден, что без введения ограничительных мер в виде увеличения утилизационного сбора отечественные автопроизводители не смогут противостоять импорту.

Расследование поставок китайских электромобилей в части субсидирования продолжается в Европе. В США президент Джо Байден уже поднял пошлины для Китая в четыре раза – с 25% до 100%.

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Источник: kommersant.ru