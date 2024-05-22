По этой причине службы такси отказываются от «корейцев» в пользу «китайцев»

Названа причина массового перехода таксопарков на автомобили из Китая

Китайский автопром активно осваивает российский авторынок, даже таксопарки стали выбирать кроссоверы из Китая, отказываясь от машин корейского производства. Почему служба перевозок меняет приоритеты, рассказал владелец одного из таксопарков ресурсу njcar.ru.

Корпоративные парки, включая полицию, массово закупают автомобили из КНР для служебного пользования. И одной из ключевых причин такой популярности являются официальные поставки, а также гарантия на обслуживание и наличие запчастей.

В России только каждый десятый автомобиль ввезен по схеме параллельного импорта, для авторынка страны это немного. К тому же у таких машин отсутствуют гарантии и есть проблемы с запчастями. А все расходы в крупных таксопарках оборачиваются убытками. Именно по этой причине корпоративные автопарки и такси исключили неофициальные поставки, в приоритете – выполнение гарантийных обязательств, а также стабильный и надежный поток запчастей и расходных материалов.

Автомобили из Китая очень неплохо зарекомендовали себя, поэтому таксисты чаще выбирают марки Geely и Haval и отказываются от менее надежных Chery.

По словам сооснователя сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсуновой, владельцы китайских автомобилей устраняют возникшие неполадки с транспортным средством по гарантии через официальных дилеров.

Как правило, основные проблемы связаны с электрикой, коробкой передач и тормозной системой. Для популярных в РФ китайских марок нет проблем с наличием запчастей, а сроки ожидания непопулярных комплектующих иногда доходят до нескольких месяцев.

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Источник: njcar.ru