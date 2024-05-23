Появился парфюм с запахом автомобильных шин
Nissan создал духи с ароматом автомобильных шин
Японский автопроизводитель Nissan создал духи с ароматом жженых покрышек. При их разработке компания сотрудничала с парфюмерной лабораторией в Шанхае.
Информация о составе духов не раскрывается. Уточняется только, что одним из ингредиентов стала пыль от шин. В аромате можно ощутить запах жженой автомобильной резины, цветущей вишни, розмарина, жженого сахара.
Парфюм назвали Smell my Dust, что переводится как «Вдохни мою пыль».
Сейчас уже выпускаются духи от Nissan, названные в честь моделей Armada, GT-R, Patrol и 350Z.
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Источник: Motor1
Фото:YouTube
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23.05.2024
Фото:YouTube
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