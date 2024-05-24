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Фестиваль «Московский спорт Картсим ФЕСТ 2024» вновь прошел в «параллельных реальностях»

19 мая фестиваль фиджитал-гонок объединил реальный и виртуальный автоспорт

На фестивале фиджитал-гонок «Московский спорт Картсим ФЕСТ 2024» команды известных российских автогонщиков, симрейсеров, журналистов, блогеров и любителей картинга и симрейсинга соревновались в двух параллельных реальностях – за рулем гоночных картов и на автоспортивных симуляторах на диджитал-трассе.

Картинг-центр MIKS Karting уже в четвертый раз стал площадкой проведения фестиваля фиджитал-гонок.

Организаторами фестиваля выступили АНО «Центр развития картинга» и программа развития российского автоспорта SMP Racing при поддержке Департамента спорта города Москвы.

В рамках мероприятия состоялись три командные гонки: «Картсим гонка звезд», «Картсим студент» и «Картсим абсолют». В фестивале приняли участие 168 спортсменов из разных городов России.

Команды одновременно соревновались на реальной трассе на спортивных картах «Микс карт спорт» российского производства, специально разработанных для участия в массовых соревнованиях по картингу, и на профессиональных симуляторах проекта SMP Racing Esports на трассе Moscow Raceway на авто Lada Vesta Touring. Победителем гонок становилась команда, показавшая наилучший результат в обеих дисциплинах.

Отдельно стоит отметить участие в фестивале команды пилотов с ограниченными возможностями из проекта «Картинг без границ». Пилотировать карты и симуляторы эти гонщики смогли благодаря системе подрулевого управления газом и тормозом.

Основным событием фестиваля уже традиционно стала «Картсим гонка звезд». Среди участников были российские пилоты Формулы-1 Сергей Сироткин и Виталий Петров, призер гонки международного женского чемпионата W Series Ирина Сидоркова, победитель гонок Формулы-3 Александр Смоляр, ютуб-блогер Павел Федянин (более известный как kus-kus racing), участник гонки «24 часа Ле-Мана», чемпионатов Blancpain Sprint Series и Blancpain GT Series Алексей Васильев, Борис Шульмейстер, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков, симрейсер и стример Дмитрий Петровский.

Со стороны СМИ участие приняли команды «Авто Плюс», Motor.ru, Auto.mail.ru, блогеров представила команда Phygital. Также на старт звездной гонки вышли команды: «Московский Спорт», SMP Racing, СМП РСКГ, «Росгосстрах Жизнь», «Гараж особого назначения», Miks Karting.

Пилоты гонки в течение 2,5 часов ни на секунду не давали зрителям расслабиться.

Результаты «Картсим гонка звезд»:

  • 1 место – Московский Спорт
  • 2 место – Motor.ru
  • 3 место – Авто Плюс
  • 4 место – SMP Racing
  • 5 место – Росгосстрах Жизнь
  • 6 место – Гараж особого назначения
  • 7 место – Phygital
  • 8 место – СМП РСКГ
  • 9 место – Miks Karting
  • 10 место – Auto.mail.ru
  • 11 место – Картинг Без Границ
  • 12 место – Росгосстрах Жизнь 2.

Участник соревнований

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

Никогда не ездил на симуляторах, но сегодня попробовал свои силы на фестивале «Картсим гонка звезд», который проходил в Москве на картодроме «Микс Картинг».
Командой из пяти пилотов нужно проехать параллельно две гонки: на симуляторе едем по MRW на автомобиле Лада Веста Туринг, длина трассы 3985 м; на картодроме гоняем на 9-сильных картах МИКС карт Спорт, длина трассы 550 м. Результаты двух гонок суммируются.

Я выступал за команду Гаража особого назначения (ГОН). Очень рад, что за нашу команду ехали легендарные Алексей Васильев и Александр Дударев, который в РСКГ гоняет в классе Спортпрототип CN на автомобиле Shortcut.

В гонке на картодроме мы пришли четвертыми, а вот на симах слегка слили – и в итоге всего лишь шестое место из 12 команд.

Самая мощная машина 1950-х – мы покажем ее живьем!

Вывод? Надо чаще тренироваться! Без наката объехать завсегдатаев картинговых трасс невозможно в принципе. Картинг – это уникальное явление. Если хотите делать первые шаги в автоспорте – вам в картинг.

И симулятор, вопреки моему давнему скепсису, тоже очень полезная штука. Позволяет выучить трассу и вспомнить некоторые нюансы управления боевым автомобилем, если вдруг забыл. Хотя на живом автомобиле, конечно же, интереснее!

***

Уже 24 ноября 2024 года пройдет очередной фестиваль фиджитал-гонок «Московский спорт Картсим ФЕСТ 2024» в MIKS Karting.

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
24.05.2024
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